Карпин о словах Чеферина: «Ничего нового не услышал. Уже три года прошло, а ничего не меняется. Эмоций новых не появилось»

Валерий Карпин отреагировал на слова Александера Чеферина.

Ранее президент УЕФА дал понять , что не относится к сторонникам отстранения РФ.

– Глава УЕФА Чеферин заявил, что против отстранения России и за то, что спортсмены не должны страдать из‑за сложившейся ситуации. Есть у вас эмоции, что слова расходятся с делом?

– Не видел этих слов. Если он так сказал, ничего нового не услышал. До этого говорили, что якобы неправильно отстранять.

Но уже три года прошло, а ничего не меняется. Эмоций новых не появилось, – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.