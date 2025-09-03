Карпин о словах Чеферина: «Ничего нового не услышал. Уже три года прошло, а ничего не меняется. Эмоций новых не появилось»
Валерий Карпин отреагировал на слова Александера Чеферина.
Ранее президент УЕФА дал понять, что не относится к сторонникам отстранения РФ.
– Глава УЕФА Чеферин заявил, что против отстранения России и за то, что спортсмены не должны страдать из‑за сложившейся ситуации. Есть у вас эмоции, что слова расходятся с делом?
– Не видел этих слов. Если он так сказал, ничего нового не услышал. До этого говорили, что якобы неправильно отстранять.
Но уже три года прошло, а ничего не меняется. Эмоций новых не появилось, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
