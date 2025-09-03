«ПСЖ» опубликовал список вызванных в сборные игроков без Сафонова. Забарный упомянут
«ПСЖ» не включил Матвея Сафонова в список игроков, вызванных в сборные.
Французский клуб опубликовал список футболистов, включенных в составы национальных команд в сентябре. В публикации перечислены игроки и матчи, которые предстоит провести их сборным.
Так, парижане добавили информацию о новичке клуба защитнике Илье Забарном, выступающем за сборную Украины.
Отметим, что среди игроков указан даже 17-летний форвард Ибраим Мбайе. Футболист вызван в сборную Франции U18 на международный турнир в Лиможе, в котором примут участие еще 3 команды.
Голкипер сборной России Сафонов был вызван на BetBoom товарищеские матчи со сборными Иордании и Катара 4 и 7 сентября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «ПСЖ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости