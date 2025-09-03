«ПСЖ» опубликовал список вызванных в сборные игроков без Сафонова. Забарный упомянут

«ПСЖ» не включил Матвея Сафонова в список игроков, вызванных в сборные.

Французский клуб опубликовал список футболистов, включенных в составы национальных команд в сентябре. В публикации перечислены игроки и матчи, которые предстоит провести их сборным.

Так, парижане добавили информацию о новичке клуба защитнике Илье Забарном , выступающем за сборную Украины .

Отметим, что среди игроков указан даже 17-летний форвард Ибраим Мбайе . Футболист вызван в сборную Франции U18 на международный турнир в Лиможе, в котором примут участие еще 3 команды.

Голкипер сборной России Сафонов был вызван на BetBoom товарищеские матчи со сборными Иордании и Катара 4 и 7 сентября.