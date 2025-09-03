Федор Смолов: «Когда легенды «Спартака» просили вернуть Промеса, я недоумевал: «Как можно говорить черное на белое?» Эти же люди кричали, что Кокорину и Мамаеву так и надо»

Федор Смолов сравнил реакцию на ситуации Промеса и Мамаева с Кокориным.

– У Хорди Томпсона большие проблемы в Чили. Его обвинили в попытке убийства девушки. Также он набросился на мать подруги, заставшей его с пятью проститутками…

– Я честно скажу: я против. Объясню свой поинт.

Когда легенды «Спартака » говорили, что Промеса нужно вернуть в команду, потому что [уголовное дело в Нидерландах] – это проделки Запада и ЦРУ, я недоумевал: «Как вы можете говорить на черное белое»?

Хотя те же люди после инцидента с Сашей [Кокориным ] и Пашей [Мамаевым] в один голос кричали, что так им и надо, они заслужили.

Это разве не лицемерие? Не двойные стандарты? Как вы можете себя так вести? – сказал экс-нападающий «Краснодара » в Smol FM .