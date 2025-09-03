РФС о песне «3 сентября» после матча с Иорданией: «Ее знают наизусть и 20‑летний Кисляк, и 55‑летний Онопко. Это уже часть истории России, даже не поп‑культуры»

В РФС назвали песню «3 сентября» частью истории России.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после товарищеского матча России и Иордании. Игра пройдет завтра, 4 сентября, на «Лукойл-Арене».

«Все очень просто. Это одна из тех песен, что десятилетиями у разных поколений людей ассоциируется с первыми числами сентября. Ее слова знает наизусть и 20‑летний Матвей Кисляк , и 55‑летний Виктор Савельевич Онопко.

Это уже часть истории страны, даже не поп‑культуры. Поэтому мы рады, что Михаил Захарович Шуфутинский принял наше предложение и выступит на матче сборной России по футболу. Мы уверены, что завтра болельщики сборной с радостью подпоют ему в унисон на трибунах», – сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.