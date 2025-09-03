Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании

Михаил Шуфутинский выступит после матча сборных России и Иордании.

BetBoom товарищеская игра пройдет 4 сентября на «Лукойл Арене ».

После финального свистка заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября», сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Ранее стало известно, что перед матчем на стадионе выступят группа «Фабрика» и певец Кирилл Астапов (SOCRAT) вместе с хором Сретенского монастыря. Гимн России исполнит Юлианна Караулова.