Предварительный состав сборной России, Счетная палата недовольна Минспортом, Голдобин в СКА, комментатор ЮФЛ извинился перед женщиной-арбитром, Диарра требует 35 млн евро за ущерб и другие новости

1. Сафонов, Головин, Миранчуки, Глушенков, Сергеев, Литвинов, Раков, по 7 игроков «Локомотива» и ЦСКА – в расширенном составе сборной России на матчи с Иорданией и Катаром.

2. Минспорт закупал мебель с наценкой 34,8% : Счетная палата РФ выявила неэффективное расходование бюджетных средств со стороны министерства. Кроме того, Минспорт без оснований увеличил субсидию ЦСП на выполнение госзадания на сумму 297,5 млн рублей. ЦСП должен вернуть в бюджет 763,3 млн рублей за «недостижение показателей государственных работ», говорится в заключении Счетной палаты.

3. Владимир Ивич – один из приоритетных вариантов для «Спартака», но руководство клуба смущает ряд нюансов, пишет Metaratings.

4. СКА забрал Николая Голдобина с драфта отказов. Форвард «Спартака» перешел в петербуржский клуб. СКА тут же обменял в «Спартак» Кузьмина и Ильина из МХЛ, права еще на двух игроков и денежную компенсацию – это назвали неформальной компенсацией за Голдобина.

5. «Зенит» накажут за оскорбление Даку фанатами на матче Кубка с «Рубином». Болельщики скандировали «а ну-ка, давай-ка ####### отсюда!». «Спартак» ждет наказание за кричалку «Зенит» – позор российского футбола». КДК также рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию.

6. Комментатор ЮФЛ Александр Боярский извинился перед арбитром Ариной Станововой: «Девушки – это украшение футбола. Меня захлестнули эмоции, конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе».

7. Янник Синнер не доиграл финал «Мастерса» в Цинциннати против Карлоса Алькараса. Итальянец снялся из-за недомогания. Ига Швентек выиграла турнир в Цинциннати, обыграв Жасмин Паолини (7:5, 6:4) в финале.

8. Джош Ливо и «Трактор» подписали контракт на год . Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки-2024/25.

9. Российские фигуристы примут участие в Пхеньянском международном фестивале в КНДР.

10. Финский «Кикко-Вантаа» лишился спонсора после подписания Пулккинена, игравшего в КХЛ: «Действия клуба не соответствуют нашим ценностям».

11. «Зенит» обратится в ЭСК по поводу второй желтой карточки Дугласа и пенальти в матче со «Спартаком».

12. Двоих игроков молодежки «Рубина» по подозрению в изнасиловании арестовали на два месяца. Оба отрицают вину, пишет «Мутко против». Клуб подтвердил информацию.

13. ЦСКА купил ди Лусиано у «Банфилда» за 1,3+0,6 млн долларов. Аргентинцы объявили о трансфере.

14. Фанат «Ливерпуля», оскорбивший на расовой почве Семеньо, забанен на всех стадионах Великобритании . Полиция освободила мужчину под залог.

15. Лассана Диарра требует 35 млн евро чистыми от ФИФА и бельгийской ассоциации за ущерб в ходе карьеры от трансферных правил.

16. Андрея Лунева могут наказать за жевательный табак, допустил гендиректор «Динамо»: «Дисциплинарные меры будут приняты, если есть основание».

Цитаты дня.

Губерниев – о титуле Чимаева: «Его победы к нам никакого отношения не имеют . Он представляет ОАЭ, а не Россию»

Гашек о встрече президентов России и США: «Для Путина расстелили красную дорожку, а Трамп с улыбкой пожал ему руку . В жизни этого не забуду»

Леонид Слуцкий: «Москва – лучший город на планете в плане жизненного комфорта, сервиса, обслуживания, мы впереди всех. В любой стране есть затык»

Смородская о Боярском: «Пещерный комментатор, такие высказывания недопустимы . Женщине место на кухне было 200 лет назад. В Англии половину мужского футбола судят женщины»

Валуев об ужесточении лимита и «Зените»: «Этого джинна в бутылку трудно загнать . Будут натурализовывать»

