Швентек выиграла тысячник впервые с мая-2024 и станет второй ракеткой мира

Ига Швентек стала чемпионкой турнира в Цинциннати.

Она обыграла Жасмин Паолини 7:5, 6:4.

Это 24-й титул для 24-летней польки. Всего она выиграла 11 турниров уровня WTA 1000 (семь из них на харде). Она не побеждала на тысячниках с Рима-2024.

Швентек одержала 49-ю победу в сезоне. Со старта «Ролан Гаррос » ее статистика – 23:3.

По итогам турнира Швентек обойдет Коко Гауфф и станет второй ракеткой мира.