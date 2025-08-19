3

Швентек выиграла тысячник впервые с мая-2024 и станет второй ракеткой мира

Ига Швентек стала чемпионкой турнира в Цинциннати.

Она обыграла Жасмин Паолини 7:5, 6:4.

Это 24-й титул для 24-летней польки. Всего она выиграла 11 турниров уровня WTA 1000 (семь из них на харде). Она не побеждала на тысячниках с Рима-2024. 

Швентек одержала 49-ю победу в сезоне. Со старта «Ролан Гаррос» ее статистика – 23:3.

По итогам турнира Швентек обойдет Коко Гауфф и станет второй ракеткой мира.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoИга Швентек
logoЖасмин Паолини
logoCincinnati Masters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Цинциннати (WTA). Швентек взяла 11-й тысячник в карьере
3534 минуты назад
Монтеррей (WTA). Блинкова играет с Мертенс, Векич встретится с Саккари, Фернандес – с Кристиан, Рахимова вышла во 2-й круг
53 минуты назадLive
Уинстон-Сейлем (ATP). Беллуччи, Ковачевич, Медьедович, ван де Зандшульп вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Гоффен, Харри выбыли
353 минуты назад
Уинстон-Сейлем (ATP). Боржес сыграет с Майхржаком, Корда вышел в 3-й круг
вчера, 21:40
Алькарас после победы в Цинциннати: «Чувствую себя готовым к US Open»
2вчера, 21:25
US Open. Квалификация. Приданкина, Чараева, Прозорова вышли во 2-й круг
4вчера, 21:05
Кливленд (WTA). Болтер сыграет с Юань, Самсонова, Кудерметова-младшая, Захарова вышли во 2-й круг, Потапова, Буассон выбыли
21вчера, 21:04Live
«Нужно что-то менять». Давидович-Фокина – о расписании турнира в Цинциннати на фоне отказа Синнера
6вчера, 20:55
Алькарас – самый молодой чемпион «Мастерса» в Цинциннати после Маррея в 2008-м
1вчера, 20:40
Алькарас – Синнеру: «Понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Уверен, ты вернешься сильнее, как всегда»
4вчера, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото