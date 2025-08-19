Швентек выиграла тысячник впервые с мая-2024 и станет второй ракеткой мира
Ига Швентек стала чемпионкой турнира в Цинциннати.
Она обыграла Жасмин Паолини 7:5, 6:4.
Это 24-й титул для 24-летней польки. Всего она выиграла 11 турниров уровня WTA 1000 (семь из них на харде). Она не побеждала на тысячниках с Рима-2024.
Швентек одержала 49-ю победу в сезоне. Со старта «Ролан Гаррос» ее статистика – 23:3.
По итогам турнира Швентек обойдет Коко Гауфф и станет второй ракеткой мира.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости