Отец Джоба Беллингема недоволен игровым временем сына в «Дортмунде» и давит на Ковача. Хавбек играет в среднем 33 минуты в Бундеслиге в этом сезоне (Bild)

Отец Джоба Беллингема недоволен игровым временем сына в «Дортмунде».

В этом сезоне 20-летний полузащитник сыграл 5 матчей за дортмундцев в Бундеслиге, проводя в среднем 33 минуты на поле.

Отец Джоба Беллингема недоволен игровым временем хавбека и продолжает давить на главного тренера команды Нико Ковача , требуя давать его сыну больше играть, сообщил Get Football News Germany со ссылкой на Bild.

Ранее после матча первого тура чемпионата против «Санкт-Паули» (3:3) родителям Беллингема не понравилось решение Ковача замена сына после первого тайма игры.

В этом сезоне «Боруссия » не проиграла ни одного из восьми матчей – 6 побед и 2 ничьих.

Беллингемы наехали на тренера «Дортмунда» – из-за ранней замены Джоба. Неужели уже там не нравится?