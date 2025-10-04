  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Отец Джоба Беллингема недоволен игровым временем сына в «Дортмунде» и давит на Ковача. Хавбек играет в среднем 33 минуты в Бундеслиге в этом сезоне (Bild)
18

Отец Джоба Беллингема недоволен игровым временем сына в «Дортмунде» и давит на Ковача. Хавбек играет в среднем 33 минуты в Бундеслиге в этом сезоне (Bild)

Отец Джоба Беллингема недоволен игровым временем сына в «Дортмунде».

В этом сезоне 20-летний полузащитник сыграл 5 матчей за дортмундцев в Бундеслиге, проводя в среднем 33 минуты на поле.

Отец Джоба Беллингема недоволен игровым временем хавбека и продолжает давить на главного тренера команды Нико Ковача, требуя давать его сыну больше играть, сообщил Get Football News Germany со ссылкой на Bild.

Ранее после матча первого тура чемпионата против «Санкт-Паули» (3:3) родителям Беллингема не понравилось решение Ковача замена сына после первого тайма игры.

В этом сезоне «Боруссия» не проиграла ни одного из восьми матчей – 6 побед и 2 ничьих.

Беллингемы наехали на тренера «Дортмунда» – из-за ранней замены Джоба. Неужели уже там не нравится?

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?2509 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News Germany
logoДжоб Беллингем
logoБоруссия Дортмунд
logoНико Ковач
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Акрон» сдержал «Зенит» – 1:1. Дзюба на 95-й с пенальти пробил выше ворот, гол Артема отменили из-за офсайда на 89-й
2114 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» не выиграл у «Акрона», «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» против «Локомотива», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
4855 минут назад
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
7 минут назадТелеграм
Чемпионат Испании. «Реал» против «Вильярреала», «Валенсия» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
247 минут назадLive
Вячеслав Колосков: «Израиль – агрессор, в отличие от России. Его неотстранение – очередные двойные стандарты от ФИФА»
4734 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» примет «Сандерленд», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» в гостях у «Лидса»
5037 минут назадLive
Флик о Ямале и сборной: «Я хочу защитить своего футболиста. Мы не знаем, когда Ламин вернется после травмы»
31сегодня, 10:50
Дзюба догнал Семака по матчам в РПЛ – у них по 456. Больше только у Игнашевича и Акинфеева
31сегодня, 10:22
Аморим про «МЮ»: «Боишься потерять работу, когда нужно платить по счетам, а у меня такого чувства нет. Я страдаю не из-за потери работы, а из-за поражений»
38сегодня, 10:05
«Динамо» и «Локомотив» сойдутся на поле! Ставьте на игру и забирайте бонус от FONBET
сегодня, 10:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» не выигрывает 13 матчей подряд в основное время. Команда Тедеева идет 13-й таблице РПЛ
63 минуты назад
Плющенко и Нагорный сыграют за «Локомотив» в прощальном матче Глушакова
117 минут назад
«Я играл с Роналдиньо, лучшим в мире, и не видел никого сильнее. Но Месси доказал, что это возможно, став лучшим игроком, которого мы когда-либо видели». Ларссон про Лео
327 минут назад
Сборная Боливии проведет товарищеский матч с «Локомотивом» перед игрой с Россией
345 минут назад
«Спартак»: «11 лет без Черенкова. Красно-белая легенда, гениальный игрок и символ целой эпохи. Светлая память народному футболисту»
353 минуты назад
Аллегри перед «Ювентусом»: «Милану» важно сделать еще один шаг вперед против команды, которая поборется за топ-4 в Серии А. Для выхода в ЛЧ нужно набрать 72-74 очка»
1сегодня, 11:05
«Рубин» – «Крылья Советов». Кузяев, Сутормин, Даку, Ахметов играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:15
1сегодня, 11:00
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Уфы», «Факел» примет «Волгу», «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
2сегодня, 11:00Live
Непомнящий о непопадании Захаряна в сборную: «Что такое – два раза сыграть по 25 минут? Думаю, он вернется в «Динамо» – и тогда все будет проще»
3сегодня, 10:58
«Реал» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 10:43