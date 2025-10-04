Отец Джоба Беллингема недоволен игровым временем сына в «Дортмунде» и давит на Ковача. Хавбек играет в среднем 33 минуты в Бундеслиге в этом сезоне (Bild)
Отец Джоба Беллингема недоволен игровым временем сына в «Дортмунде».
В этом сезоне 20-летний полузащитник сыграл 5 матчей за дортмундцев в Бундеслиге, проводя в среднем 33 минуты на поле.
Отец Джоба Беллингема недоволен игровым временем хавбека и продолжает давить на главного тренера команды Нико Ковача, требуя давать его сыну больше играть, сообщил Get Football News Germany со ссылкой на Bild.
Ранее после матча первого тура чемпионата против «Санкт-Паули» (3:3) родителям Беллингема не понравилось решение Ковача замена сына после первого тайма игры.
В этом сезоне «Боруссия» не проиграла ни одного из восьми матчей – 6 побед и 2 ничьих.
Беллингемы наехали на тренера «Дортмунда» – из-за ранней замены Джоба. Неужели уже там не нравится?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News Germany
