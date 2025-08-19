ЦСКА купил ди Лусиано у «Банфилда» за 1,3+0,6 млн долларов. Аргентинцы объявили о трансфере

Рамиро ди Лусиано перешел в ЦСКА.

«Банфилд » объявил о трансфере правого защитника в московский клуб. Сумма сделки составила 1,3 миллиона долларов, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 600 тысяч долларов. Кроме того, аргентинский клуб получит 20% от суммы перепродажи игрока.

В сезоне-2025 ди Лусиано провел 16 матчей в чемпионате Аргентины и отдал 2 результативных паса. Статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь .