16

ЦСКА купил ди Лусиано у «Банфилда» за 1,3+0,6 млн долларов. Аргентинцы объявили о трансфере

Рамиро ди Лусиано перешел в ЦСКА.

«Банфилд» объявил о трансфере правого защитника в московский клуб. Сумма сделки составила 1,3 миллиона долларов, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 600 тысяч долларов. Кроме того, аргентинский клуб получит 20% от суммы перепродажи игрока. 

В сезоне-2025 ди Лусиано провел 16 матчей в чемпионате Аргентины и отдал 2 результативных паса. Статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь

А что теперь делать со Станковичем?22861 голос
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Банфилда»
logoпремьер-лига Россия
Рамиро ди Лусиано
logoвысшая лига Аргентина
трансферы
logoБанфилд
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
