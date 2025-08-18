  • Спортс
  • «Девушки – это украшение футбола». Комментатор ЮФЛ Боярский извинился перед арбитром Станововой
34

«Девушки – это украшение футбола». Комментатор ЮФЛ Боярский извинился перед арбитром Станововой

Комментатор ЮФЛ извинился перед арбитром Ариной Станововой.

Во время игры «Родины» с «Зенитом» (1:4) в ЮФЛ-3 Александр Боярский заявил, что женщинам не стоит судить матчи.

«Вчера я совершил ошибку. И в первую очередь хочу извиниться перед девушкой-арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был не прав и в полной мере это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора. В матче академий «Родины» и «Зенита» в ЮФЛ меня захлестнули эмоции, и я сказал то, что сказал.

Вчера вечером я выпал из инфопространства, потому что очень переживал. Я сразу понял, чем это может обернуться. Приношу также извинения ФК и академии «Родина», с которыми сотрудничал.

Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки – это украшение футбола. Еще раз хочу извиниться перед Ариной», – написал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Александра Боярского
женский футбол
logoсудьи
дискриминация
телевидение
logoЮношеская футбольная лига
