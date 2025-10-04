3

Сборная Боливии проведет товарищеский матч с «Локомотивом» перед игрой с Россией

Сборная Боливии проведёт товарищеский матч с «Локомотивом».

Тренер по физподготовке боливийской команды Пабло Сиасиа сообщил, что сборная проведет товарищеский матч с «Локомотивом» перед товарищеской игрой с Россией, которая состоится 14 октября.

«Сборная Боливии прибудет в Москву 11 октября. Вечером того же дня у команды запланирован товарищеский матч с «Локомотивом», – сказал Сиасиа.

Матч между Россией и Боливией пройдет на «ВТБ Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени.

