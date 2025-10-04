Сборная Боливии проведет товарищеский матч с «Локомотивом» перед игрой с Россией
Сборная Боливии проведёт товарищеский матч с «Локомотивом».
Тренер по физподготовке боливийской команды Пабло Сиасиа сообщил, что сборная проведет товарищеский матч с «Локомотивом» перед товарищеской игрой с Россией, которая состоится 14 октября.
«Сборная Боливии прибудет в Москву 11 октября. Вечером того же дня у команды запланирован товарищеский матч с «Локомотивом», – сказал Сиасиа.
Матч между Россией и Боливией пройдет на «ВТБ Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени.
