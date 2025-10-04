Аллегри перед «Ювентусом»: «Милану» важно сделать еще один шаг вперед против команды, которая поборется за топ-4 в Серии А. Для выхода в ЛЧ нужно набрать 72-74 очка»

Массимилиано Аллегри поделился мыслями перед матчем против «Ювентуса».

5 октября команды встретятся в игре Серии А.

– «Ювентус » – «Милан » – это всегда невероятно красивый матч. Для нас важно сделать еще один небольшой шаг вперед против команды, которая будет бороться за первые четыре места в Серии А. Нам будет противостоять команда, которая еще не проигрывала в Серии А в этом сезоне. У них отличный тренер.

Нам нужно работать над тем, чтобы вернуться в Лигу чемпионов.

Мы только в начале пути, впереди нас ждут прекрасные моменты, надеюсь, их будет много, но и сложные, но мы никогда не должны упускать из виду итоговую цель.

– Ничья – это хороший результат?

– Чтобы попасть в четверку лучших в чемпионате, нам нужно набрать 72-73-74 очка. Ничья заставляет злиться, потому что ты не победил, но иногда такой результат тоже необходим, – сказал главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри .