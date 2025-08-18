Для «Спартака» Ивич – один из приоритетных вариантов, но руководство клуба смущает ряд нюансов (Metaratings)
«Спартак» продолжает активные поиски нового главного тренера. Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао контактирует с иностранными специалистами через агентов на предмет их работы в России, утверждает Metaratings.
При этом результат матча 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:2) никак не сказался на процессе поиска нового тренера на случай возможного ухода Станковича.
На текущий момент один из приоритетных вариантов для «Спартака» – бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич, возглавляющий «Аль-Айн» из ОАЭ. Однако руководство «Спартака» смущает ряд некоторых нюансов вокруг сербского специалиста.
«Спартак» занимает 13-е место в таблице Премьер-лиги, набрав пять очков в пяти матчах. В 6-м туре команда сыграет на выезде с «Рубином» 23 августа. Сообщалось, что Станковича не уволят до этой игры.