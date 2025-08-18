«Рубин» подтвердил арест двоих игроков молодежки по подозрению в изнасиловании: «По итогам расследования клуб дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов»
В «Рубине» подтвердили арест игроков молодежной команды.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев арестованы на два месяца по подозрению в изнасиловании.
«Действительно, футболисты молодежной команды «Рубина» Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев были задержаны на время следствия.
Отметим, что на данный момент следственными органами выясняются все обстоятельства случившегося для установления доказательной базы. Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарев сообщили адвокатам, что не признают вину.
По итогам расследования ФК «Рубин» дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов», – заявили в клубе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: пресс-служба «Рубина»
