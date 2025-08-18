  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Рубин» подтвердил арест двоих игроков молодежки по подозрению в изнасиловании: «По итогам расследования клуб дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов»
13

«Рубин» подтвердил арест двоих игроков молодежки по подозрению в изнасиловании: «По итогам расследования клуб дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов»

В «Рубине» подтвердили арест игроков молодежной команды.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев арестованы на два месяца по подозрению в изнасиловании. 

«Действительно, футболисты молодежной команды «Рубина» Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев были задержаны на время следствия. 

Отметим, что на данный момент следственными органами выясняются все обстоятельства случившегося для установления доказательной базы. Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарев сообщили адвокатам, что не признают вину.

По итогам расследования ФК «Рубин» дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов», – заявили в клубе. 

А что теперь делать со Станковичем?21578 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: пресс-служба «Рубина»
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
происшествия
logoРубин мол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
АПЛ стартовала! «Лидс» примет «Эвертон»
130648 секунд назад
Руни о расизме в футболе: «Один из игроков «Ди Си Юнайтед» плакал у меня на груди. Люди бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают смысла, но она ранит других»
726 минут назад
Чемпионат России. «Пари НН» играет в Саранске с «Динамо» Махачкала
326228 минут назадLive
Мостовой о 9-м месте «Зенита»: «Проблем нет. Наберут очки, будут наверху через несколько туров. Когда 6-7 игроков атаки могут выйти в основе, можно не угадать»
1137 минут назад
«Ман Сити» решил не продавать Савио. Клуб не купит Родриго у «Реала» (Гильем Балаге)
1439 минут назад
Сын Неймара поддержал игрока после 0:6 от «Васко»: «Знай, что я всегда буду рядом. Ты больше, чем отличный отец, ты кумир и мое вдохновение. Я люблю тебя всем сердцем»
17сегодня, 16:26
«Нужно убирать Семака! Если «Зенит» хочет весь год издеваться над собой и не видеть футбола, то пусть оставляют». Гурцкая о петербуржцах
56сегодня, 16:21
Самошников прошел медосмотр для «Спартака» и подпишет контракт в ближайшее время. Сумма сделки – 350 млн рублей плюс бонусы («СЭ»)
57сегодня, 15:52
Алонсо про отказ «Реалу» в переносе матча с «Осасуной»: «Хотелось, чтобы нас поддержали – ради здоровья игроков. У нас было всего 2 недели, но оправданий не ищем»
20сегодня, 15:42
«Наполи» рассматривает аренду Хейлунда после травмы Лукаку. Неаполитанцы связались с «МЮ»
31сегодня, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о «Динамо»: «Если бы Карпина подписали на год, то я бы уже сказал, что его можно убирать. Но если ему дали 3 года, то вполне может получиться»
через 1 минуту
«Тоттенхэм» сообщил «Пэлас», что готов заплатить 60+ млн фунтов за Эзе с учетом бонусов. Хавбек согласен на трансфер (Руди Галетти)
2 минуты назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – Боселли открыл счет. Онлайн-трансляция
110 минут назадLive
«Рома» отдала Кумбулу «Мальорке» в аренду с правом выкупа за 6+2 млн евро
12 минут назадФото
Рабьо и Роу отстранены от работы с первой командой «Марселя» – они поругались в раздевалке после 0:1 от «Ренна»
16 минут назад
«Аяччо» подал на банкротство. Из-за ликвидации клуба порядка 180 человек лишатся работы, закроют тренировочный центр, признанный лучшей академией Лиги 2 в мае
228 минут назад
«У «Зенита» проблемы с мотивацией, игроки ходят пешком – то ли не готовы физически, то ли им все до балды. Сидят на жирных контрактах, а дальше – как получится». Кирьяков о петербуржцах
849 минут назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Уралом»
1657 минут назад
Директор «Барсы» О’Каллаган: «Финансовые правила Ла Лиги несправедливы в отношении мультиспортивных клубов. Идеально, чтобы у каждой команды действовал свой регламент»
3сегодня, 16:28
Экс-защитник «МЮ» Байи перешел в «Овьедо», контракт – до лета 2027 года
2сегодня, 16:04