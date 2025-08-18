Минспорт без оснований увеличил субсидию ЦСП на выполнение госзадания на сумму 297,5 млн рублей (Счетная палата РФ)
Сумма дополнительных субсидий на оказание государственных услуг составила 297,5 млн рублей.
«В нарушение пункта 41 Положения № 640 Минспортом России увеличен объем субсидии ФГБУ «ЦСП» на основании дополнительных соглашений от 29 ноября 2024 г. № 777-03-2024-005/4 на сумму 57,1 млн. рублей, от 16 декабря 2024 г. № 777-03-2024-005/5 на сумму 240,4 млн. рублей к соглашению о предоставлении субсидии федеральному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 23 января 2024 г. № 777-03-2024-005 при отсутствии предусмотренных оснований», – говорится в заключении Счетной палаты по итогам проверки деятельности Минспорта и ЦСП.
