Ливо и «Трактор» подписали контракт на год. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки-2024/25
«Трактор» объявил о переходе Джоша Ливо.
Контракт с канадским нападающим рассчитан до конца сезона-2025/26.
Ранее стало известно, что «Салават» расторг соглашение с Джошем Ливо по обоюдному согласию сторон.
В прошлом сезоне нападающий набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «плюс 26». Он стал рекордсменом лиги по голам за одну регулярку, побив рекорд Сергея Мозякина. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки.
В плей-офф у форварда 15 (2+13) баллов в 14 играх при полезности «плюс 2».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости