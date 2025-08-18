Ливо и «Трактор» подписали контракт на год. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки-2024/25

«Трактор» объявил о переходе Джоша Ливо.

Контракт с канадским нападающим рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее стало известно, что «Салават » расторг соглашение с Джошем Ливо по обоюдному согласию сторон.

В прошлом сезоне нападающий набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «плюс 26». Он стал рекордсменом лиги по голам за одну регулярку, побив рекорд Сергея Мозякина. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки.

В плей-офф у форварда 15 (2+13) баллов в 14 играх при полезности «плюс 2».