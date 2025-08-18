  • Спортс
Гашек о встрече президентов России и США: «Для Путина расстелили красную дорожку, а Трамп с улыбкой пожал ему руку. В жизни этого не забуду»

Доминик Гашек прокомментировал встречу президентов России и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске. После их завершения Трамп оценил встречу на «10 из 10», однако отметил, что сделки пока нет.

«Я в жизни не забуду, как 15 августа 2025 года американские солдаты расстелили красную дорожку для Путина.

И на этой дорожке президент США с улыбкой поприветствовал Путина, пожал ему руку и прошел вместе с ним», – цитирует Sportskeeda сообщение Доминика Гашека в соцсетях.

Фетисов о встрече Путина и Трампа: «Я был советским офицером и испытал весь хейт на себе, когда приехал играть в Америку. Только взаимодействие и разговоры сблизили отношения»

Опубликовал: Максим Федер
