  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Диарра требует 35 млн евро чистыми от ФИФА и бельгийской ассоциации за ущерб в ходе карьеры от трансферных правил
18

Диарра требует 35 млн евро чистыми от ФИФА и бельгийской ассоциации за ущерб в ходе карьеры от трансферных правил

Лассана Диарра требует 65 млн евро до вычета налогов за ущерб от правил ФИФА.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) сообщила о судебном разбирательстве в бельгийских судах с участием бывшего футболиста «Арсенала», «Челси», «Реала», «Анжи», «Локомотива», «ПСЖ» и сборной Франции.

4 октября 2024 года Суд Европейского Союза (CJEU) признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам ЕС после иска Диарра.

«В этой связи Лассана, после безуспешных переговоров с Международной федерацией футбола по урегулированию спора, добивается в бельгийских судах законной компенсации ущерба, причиненного незаконными правилами ФИФА о трансферах, при полной поддержке FIFPro, FIFPro Europe и Профсоюза профессиональных футболистов Франции (UNFP).

Суд Европейского союза постановил, что некоторые правила ФИФА о трансферах нарушают принципы ЕС о свободном перемещении работников и конкурентном праве. Суд подтвердил концепцию свободы передвижения и признал, что система трансферов препятствует игрокам реализовывать свое право расторгать трудовые договоры без уважительной причины, даже если это право закреплено в правилах. 

Как понимает FIFPro, это подтверждает, что игроки, подпадающие под действие этих правил с 2001 года, несли ущерб на протяжении всей своей карьеры.

Независимый экономический анализ подтвердил существенный ущерб, понесенный Лассана Диарра на протяжении всей его карьеры в результате ограничительных правил ФИФА в отношении трансферов. Основываясь на этой экспертной оценке, он требует от ФИФА и Королевской бельгийской ассоциации футбола полной компенсации с начислением процентов до момента выплаты.

Эти разбирательства, наряду с разбирательствами в Апелляционном суде Монса, представляют собой продолжение дела Диарра от 2015 года. Решение о судебном разбирательстве было принято после безуспешных попыток мирного урегулирования, поскольку ФИФА отказалась от конструктивного участия в удовлетворении законного требования игрока о компенсации за потери, понесенные в ходе его карьеры.

FIFPro, FIFPro Europe и UNFP продолжают оказывать полную поддержку Лассана в получении компенсации, гарантированной действующим законодательством Бельгии и ЕС», – говорится в заявлении FIFPro.

Юридическая фирма Dupont-Hissel, занимающаяся делом Диарра, огласила требования 40-летнего француза – он настаивает на выплате ему 65 миллионов евро до вычета налогов или 35 миллионов чистыми.

Правила трансферов нарушают законы ЕС: историческое решение суда! Дело Диарра и «Локо» изменит футбол

Диарра выиграл дело у ФИФА: это правда изменит футбол? Взгляд топовых юристов

А что теперь делать со Станковичем?18283 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: FIFPro
logoЛассана Диарра
FIFPro
деньги
logoлига 1 Франция
logoФИФА
Политика
logoЛа Лига
logoАнжи
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Россия
logoПСЖ
бизнес
logoЧелси
logoСборная Франции по футболу
Федерация футбола Бельгии
logoАль-Джазира
logoМарсель
logoвысшая лига ОАЭ
logoГавр
logoПортсмут
Европейский союз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Организация Justice For Players подаст иск против ФИФА и 5 федераций из-за трансферных правил. Около 100 000 футболистов, игравших в Европе, могут потребовать компенсацию, считают эксперты
334 августа, 13:39
Как дело Босмана изменило трансферы? Чтобы растолкать УЕФА, понадобились годы и ультиматум
4830 октября 2024, 11:00
Диарра выиграл дело у ФИФА: это правда изменит футбол? Взгляд топовых юристов
718 октября 2024, 20:30
ФИФА обсудит изменения в правилах трансферов после решения суда ЕС по делу Диарра
218 октября 2024, 15:41
Правила трансферов нарушают законы ЕС: историческое решение суда! Дело Диарра и «Локо» изменит футбол
1824 октября 2024, 21:30
Главные новости
Защитник «Эштрелы» Тунгулияди: «Библия – главная книга для меня, инструкция к жизни. Считаю, без Бога не достигну высот, которых могу с ним. Каждый год езжу на Афон»
3 минуты назад
Спортс’’ ищет DevOps-инженера: k8s, IaC и вызовы уровня топ-продукта!
14 минут назадВакансия
Диарра об иске к ФИФА: «Культура неуважения к верховенству права и к футболистам сохраняется, несмотря на решение Суда ЕС. Я делаю это для себя и менее известных игроков»
15 минут назад
«Спартак» накажут за кричалку «Зенит» – позор российского футбола». КДК также рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию
2931 минуту назад
Самошников проходит медосмотр для «Спартака». Подписание контракта планируется сегодня (Иван Карпов)
938 минут назад
«МЮ» интересен Уортон из «Кристал Пэлас». За 21-летним хавбеком также следит «Ливерпуль (Talksport)
848 минут назад
Неймар заплакал после 0:6 от «Васко да Гама» – крупнейшего поражения в его карьере. Тренер соперника утешал форварда «Сантоса»
29сегодня, 08:12Фото
АПЛ стартовала! «Лидс» примет «Эвертон»
1305сегодня, 08:10
Для «Спартака» Ивич – один из приоритетных вариантов, но руководство клуба смущает ряд нюансов (Metaratings)
41сегодня, 08:09
Чемпионат России. «Пари НН» сыграет в Саранске с «Динамо» Махачкала
3257сегодня, 04:56
Ко всем новостям
Последние новости
Невилл об «МЮ»: «Им нужно найти вратаря, эту проблему нельзя игнорировать. Эми Мартинес и Доннарумма подошли бы – они не только лучшие голкиперы Европы, но и яркие личности, «Юнайтед» наждается в этом»
1 минуту назад
«Зенит» накажут за скандирование фанатами «А ну-ка, давай-ка ####### отсюда!» в адрес Даку на матче Кубка с «Рубином»
3 минуты назад
«ПСЖ» показал третий комплект формы – красный с синими деталями. Он отсылает к дизайну бутс Nike Total 90
320 минут назадФото
Ла Лига стартовала! «Бетис» в гостях у «Эльче», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
22229 минут назад
«Интер» не продал Бастони в «Челси» за 50 млн евро и отклонил предложение «Ньюкасла» по Фраттези (GdS)
533 минуты назад
КДК не будет рассматривать неприличный жест Талалаева в матче с «Локо»: «Нет оснований. В рапорте и протоколе ничего нет, писем от «Локомотива» не поступало»
251 минуту назадФото
Аллер перешел в «Утрехт» из «Боруссии» Дортмунд. Форвард подписал контракт на год
2сегодня, 08:10
Газзаев о Глебове: «Скоро увидим Кирилла в ведущем европейском клубе. Он был бы полезнее на позиции второго нападающего»
15сегодня, 07:58
Тюкавин недоволен 12-м местом «Динамо»: «Не знаю, в чем проблема. Но будем пытаться исправлять, стараться больше забивать и выигрывать»
7сегодня, 07:44
«Это дичь какая-то! Такого неназначенного пенальти в жизни не видел, это даже в волейболе ошибка». Радимов – о спорном моменте в матче «Уфа» – «Родина»
2сегодня, 07:35Видео