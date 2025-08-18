  • Спортс
  СКА обменял в «Спартак» Кузьмина, Ильина, права на Грошева с Хажеевым и денежную компенсацию. Армейцы получили права на Задорожного – он не играет с 2022 года
СКА обменял в «Спартак» Кузьмина, Ильина, права на Грошева с Хажеевым и денежную компенсацию. Армейцы получили права на Задорожного – он не играет с 2022 года

«Спартак» и СКА произвели обмен хоккеистами и активами.

В результате сделки красно-белые получили форвардов Григория Кузьмина и Арсения Ильина, права на нападающего Максима Грошева и вратаря Руслана Хажеева, а также денежную компенсацию.

Клуб из Санкт-Петербурга выменял права на вратаря Платона Задорожного.

В прошлом сезоне Кузьмин провел 37 матчей и набрал 21 (8+13) очко в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 14 (2+12) баллов за 11 игр в Olimpbet ВХЛ.

Ильин выступал за «СКА-1946» в Olimpbet МХЛ. На счету 19-летнего нападающего 21 (10+11) очко за 52 матча с учетом плей-офф.

Грошев провел последние два сезона в фарме-клуб «Тампы». У 23-летнего форварда 14 очков в 59 матчах за «Сиракьюз» в прошлом сезоне АХЛ.

20-летний Хажеев в прошлом сезоне дебютировал в АХЛ, проведя 20 матчей за «Чикаго Вулвс» (фарм-клуб «Каролины»).

22-летний Задорожный не играет с 2022 года. В сезоне-2021/22 голкипер провел 4 матча за «Химик» в ВХЛ, а также 13 игр в USHL за «Маскегон».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
