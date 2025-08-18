Валуев об ужесточении лимита и «Зените»: «Этого джинна в бутылку трудно загнать. Будут натурализовывать»
Николай Валуев уверен – «Зенит» будет обходить лимит натурализацией легионеров.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о планах по постепенному ужесточению лимита на легионеров в Мир РПЛ. Цель – формат «пять на поле, десять в заявке».
«Этого джинна в бутылку трудно будет загнать. Будут натурализовывать», – заявил бывший чемпион мира по боксу, болельщик «Зенита» и депутат Госдумы Валуев.
Сейчас в заявке «Зенита» есть 13 легионеров. Бразильский защитник Дуглас Сантос имеет российский паспорт. За петербуржцев ранее выступали натурализованные бразильцы Малком, Клаудиньо и Марио Фернандес.
А что теперь делать со Станковичем?19776 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости