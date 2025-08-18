  • Спортс
11

Валуев об ужесточении лимита и «Зените»: «Этого джинна в бутылку трудно загнать. Будут натурализовывать»

Николай Валуев уверен – «Зенит» будет обходить лимит натурализацией легионеров.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о планах по постепенному ужесточению лимита на легионеров в Мир РПЛ. Цель – формат «пять на поле, десять в заявке».

«Этого джинна в бутылку трудно будет загнать. Будут натурализовывать», – заявил бывший чемпион мира по боксу, болельщик «Зенита» и депутат Госдумы Валуев.

Сейчас в заявке «Зенита» есть 13 легионеров. Бразильский защитник Дуглас Сантос имеет российский паспорт. За петербуржцев ранее выступали натурализованные бразильцы Малком, Клаудиньо и Марио Фернандес.

0 полевых из России – у «Зенита» на «Спартак». Лимит рядом

