Фанат «Ливерпуля», оскорбивший на расовой почве Семеньо, забанен на всех стадионах Великобритании. Полиция освободила мужчину под залог

Оскорбивший на расовой почве Энтойна Семеньо фанат забанен на стадионах Британии.

Полузащитник «Борнмута » подвергся расистским оскорблениям в ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:4), судья приостановил игру на 29-й минуте. Сообщалось , что это сделал 47-летний болельщик «красных» в инвалидной коляске, его выдворили с «Энфилда ». 16 августа полиция арестовала фаната.

Как сообщила полиция Мерсисайда, житель Ливерпуля, арестованный в субботу по подозрению в нарушении общественного порядка на расовой почве, был освобожден под залог.

Мужчине запретили появляться на всех футбольных стадионах Великобритании. Вынесен запрет на приближение ближе чем на одну милю (1609 метров – Спортс’‘) к любой арене, на которой разрешено проводить матчи.

Расследование инцидента продолжается, полиция тесно сотрудничает с «Ливерпулем ».