Фанат «Ливерпуля», оскорбивший на расовой почве Семеньо, забанен на всех стадионах Великобритании. Полиция освободила мужчину под залог
Оскорбивший на расовой почве Энтойна Семеньо фанат забанен на стадионах Британии.
Полузащитник «Борнмута» подвергся расистским оскорблениям в ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:4), судья приостановил игру на 29-й минуте. Сообщалось, что это сделал 47-летний болельщик «красных» в инвалидной коляске, его выдворили с «Энфилда». 16 августа полиция арестовала фаната.
Как сообщила полиция Мерсисайда, житель Ливерпуля, арестованный в субботу по подозрению в нарушении общественного порядка на расовой почве, был освобожден под залог.
Мужчине запретили появляться на всех футбольных стадионах Великобритании. Вынесен запрет на приближение ближе чем на одну милю (1609 метров – Спортс’‘) к любой арене, на которой разрешено проводить матчи.
Расследование инцидента продолжается, полиция тесно сотрудничает с «Ливерпулем».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
