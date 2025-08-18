«Зенит» обратится в ЭСК по поводу второй желтой карточки Дугласа и пенальти в матче со «Спартаком»
Об этом сообщил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью (2:2) на «Лукойл Арене» в матче 5-го тура Мир РПЛ. На матче работала бригада судей во главе с Артемом Чистяковым.
На 50-й минуте петербуржцы остались в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса, получившего вторую желтую карточку за наступ на ногу Манфреду Угальде.
На 86-й минуте при счете 2:2 в ворота «Зенита» был назначен пенальти за фол Густаво Мантуана на Наиле Умярове. Жедсон Фернандеш забил после добивания, но гол не был засчитан из-за двойного касания Эсекиэля Барко при ударе с точки.
– Будет ли «Зенит» обращаться в ЭСК по поводу пенальти в матче со «Спартаком» и второй желтой карточки Дугласа Сантоса?
– Будет, – сказал Медведев.