«Зенит» обратится в ЭСК по поводу второй желтой карточки Дугласа и пенальти в матче со «Спартаком»

«Зенит» намерен обратиться в ЭСК РФС по матчу со «Спартаком».

Об этом сообщил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев .

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью (2:2) на «Лукойл Арене» в матче 5-го тура Мир РПЛ . На матче работала бригада судей во главе с Артемом Чистяковым.

На 50-й минуте петербуржцы остались в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса, получившего вторую желтую карточку за наступ на ногу Манфреду Угальде .

На 86-й минуте при счете 2:2 в ворота «Зенита » был назначен пенальти за фол Густаво Мантуана на Наиле Умярове . Жедсон Фернандеш забил после добивания, но гол не был засчитан из-за двойного касания Эсекиэля Барко при ударе с точки.

– Будет ли «Зенит» обращаться в ЭСК по поводу пенальти в матче со «Спартаком» и второй желтой карточки Дугласа Сантоса?

– Будет, – сказал Медведев.