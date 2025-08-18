«Спартак» накажут за кричалку «Зенит» – позор российского футбола». КДК также рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию
«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в Москве в 5-м туре Мир РПЛ. За матчем с трибун наблюдали 34 456 зрителей.
Перед матчем на «Лукойл Арене» болельщики «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Они также кричали «Матч ТВ», вы ##### «Зенита» во время игры. А после матча фанаты «Спартака» оскорбляли форварда Александра Соболева и протягивали игроку «Зенита» купюры.
«Рассмотрим массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита».
Также рассмотрим массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Также на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, которое состоится 20 августа, будут рассмотрены неявка главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на послематчевую пресс-конференцию и выход за пределы технической зоны помощника главного тренера «Зенита» Вильяма Оливейры.