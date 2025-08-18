«Зенит» накажут за оскорбление Даку фанатами на матче Кубка с «Рубином». Болельщики скандировали «а ну-ка, давай-ка ####### отсюда!»
«Зенит» накажут за скандирование болельщиками оскорблений в адрес Мирлинда Даку.
12 августа петербуржцы дома разгромили «Рубин» (3:0) в матче 2-го тура пути РПЛ Кубка России. В составе казанцев голом отметился Даку, но он был отменен после вмешательства ВАР.
В соцсетях появлялось видео, на котором видно, что после гола албанца болельщики «Зенита» начали скандировать «А ну-ка, давай-ка ####### отсюда!»
«По матчу «Зенит» – «Рубин» рассмотрим неоднократное массовое скандирование болельщиками домашней команды оскорбительных выражений в адрес нападающего гостей Мирлинда Даку», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Напомним, летом «Зенит» вел переговоры по трансферу Даку, но сделка не состоялась, после чего «Рубин» продлил контракт с 27-летним форвардом.
А что теперь делать со Станковичем?18770 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
