Непомнящий о непопадании Захаряна в сборную: «Что такое – два раза сыграть по 25 минут? Думаю, он вернется в «Динамо» – и тогда все будет проще»

Валерий Непомнящий прокомментировал невызов Арсена Захаряна в сборную России.

«У Захаряна есть желание играть за сборную. Степень готовности, видимо, не соответствует уровню национальной команды. Что такое – два раза сыграть по 25 минут и поехать в сборную?

Сейчас самая сильная линия национальной сборной – это линия полузащиты. И для Захаряна нужно, чтобы он играл, если хочет опередить всех. Думаю, что он вернется в «Динамо», и тогда все будет проще», – сказал экс-тренер ряда российских клубов.