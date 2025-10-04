  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Непомнящий о непопадании Захаряна в сборную: «Что такое – два раза сыграть по 25 минут? Думаю, он вернется в «Динамо» – и тогда все будет проще»
3

Непомнящий о непопадании Захаряна в сборную: «Что такое – два раза сыграть по 25 минут? Думаю, он вернется в «Динамо» – и тогда все будет проще»

Валерий Непомнящий прокомментировал невызов Арсена Захаряна в сборную России.

«У Захаряна есть желание играть за сборную. Степень готовности, видимо, не соответствует уровню национальной команды. Что такое – два раза сыграть по 25 минут и поехать в сборную?

Сейчас самая сильная линия национальной сборной – это линия полузащиты. И для Захаряна нужно, чтобы он играл, если хочет опередить всех. Думаю, что он вернется в «Динамо», и тогда все будет проще», – сказал экс-тренер ряда российских клубов. 

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?2494 голоса
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАрсен Захарян
logoВалерий Непомнящий
logoЧемпионат.com
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Барбоза о России: «У сборной сильнейшее поколение, на ЧМ-2026 они бы не потерялись. Каждый год появляются игроки, о которых говорят во всем мире»
14сегодня, 04:29
Умяров, Сафонов, Миранчуки. Состав сборной России на Иран и Боливию
13вчера, 12:50
Агент Захаряна о невключении в итоговый состав сборной: «Это нужно спрашивать у Карпина, все субъективно. Состояние у Арсена нормальное»
12вчера, 11:28
«Сосьедад» о том, что Захарян не сыграл с «Барсой»: «Арсен здоров и готов на 100%. Тренер принял решение выпустить других игроков»
929 сентября, 15:46
Главные новости
«Акрон» сдержал «Зенит» – 1:1. Дзюба на 95-й с пенальти пробил выше ворот, гол Артема отменили из-за офсайда на 89-й
1852 минуты назад
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
5 минут назадТелеграм
Вячеслав Колосков: «Израиль – агрессор, в отличие от России. Его неотстранение – очередные двойные стандарты от ФИФА»
4532 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» примет «Сандерленд», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» в гостях у «Лидса»
4935 минут назадLive
Отец Джоба Беллингема недоволен игровым временем сына в «Дортмунде» и давит на Ковача. Хавбек играет в среднем 33 минуты в Бундеслиге в этом сезоне (Bild)
1744 минуты назад
Флик о Ямале и сборной: «Я хочу защитить своего футболиста. Мы не знаем, когда Ламин вернется после травмы»
30сегодня, 10:50
Дзюба догнал Семака по матчам в РПЛ – у них по 456. Больше только у Игнашевича и Акинфеева
30сегодня, 10:22
Аморим про «МЮ»: «Боишься потерять работу, когда нужно платить по счетам, а у меня такого чувства нет. Я страдаю не из-за потери работы, а из-за поражений»
38сегодня, 10:05
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Акрона», «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» против «Локомотива», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
474сегодня, 10:01Live
«Динамо» и «Локомотив» сойдутся на поле! Ставьте на игру и забирайте бонус от FONBET
сегодня, 10:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» не выигрывает 13 матчей подряд в основное время. Команда Тедеева идет 13-й таблице РПЛ
11 минуту назад
Плющенко и Нагорный сыграют за «Локомотив» в прощальном матче Глушакова
115 минут назад
«Я играл с Роналдиньо, лучшим в мире, и не видел никого сильнее. Но Месси доказал, что это возможно, став лучшим игроком, которого мы когда-либо видели». Ларссон про Лео
225 минут назад
Сборная Боливии проведет товарищеский матч с «Локомотивом» перед игрой с Россией
343 минуты назад
«Спартак»: «11 лет без Черенкова. Красно-белая легенда, гениальный игрок и символ целой эпохи. Светлая память народному футболисту»
251 минуту назад
Аллегри перед «Ювентусом»: «Милану» важно сделать еще один шаг вперед против команды, которая поборется за топ-4 в Серии А. Для выхода в ЛЧ нужно набрать 72-74 очка»
1сегодня, 11:05
«Рубин» – «Крылья Советов». Кузяев, Сутормин, Даку, Ахметов играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:15
1сегодня, 11:00
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Уфы», «Факел» примет «Волгу», «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
2сегодня, 11:00Live
«Реал» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 10:43
Педро забил первый гол за «Зенит» в 15-м матче сезона – «Акрону»
5сегодня, 10:35