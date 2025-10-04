Непомнящий о непопадании Захаряна в сборную: «Что такое – два раза сыграть по 25 минут? Думаю, он вернется в «Динамо» – и тогда все будет проще»
Валерий Непомнящий прокомментировал невызов Арсена Захаряна в сборную России.
«У Захаряна есть желание играть за сборную. Степень готовности, видимо, не соответствует уровню национальной команды. Что такое – два раза сыграть по 25 минут и поехать в сборную?
Сейчас самая сильная линия национальной сборной – это линия полузащиты. И для Захаряна нужно, чтобы он играл, если хочет опередить всех. Думаю, что он вернется в «Динамо», и тогда все будет проще», – сказал экс-тренер ряда российских клубов.
