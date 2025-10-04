Флик о Ямале и сборной: «Я хочу защитить своего футболиста. Мы не знаем, когда Ламин вернется после травмы»

Ханси Флик высказался о ситуации с Ламином Ямалем и сборной Испании.

Ранее появилась информация , что вингер «Барселоны» испытывает дискомфорт в паху, из-за чего пропустит 2-3 недели и матчи сборной Испании. Позже стало известн о, что в национальной сборной удивлены новостью о травме футболиста.

Главный тренер каталонского клуба ранее выразил недовольство тем, что Ламин Ямаль играл за сборную Испании с травмой.

«Ситуация возникла после прошлого международного перерыва. Я хочу защитить своего игрока, поддержать его.

Все это в прошлом. Я не думаю о плохом, всякое случается. Я должен защитить своего игрока. Поэтому я сделал эти заявления, возможно, более резкие, чем обычно.

Мы не знаем, когда он вернется. Это непростая травма, не мышечная. Мы не знаем, вернется ли он через две, три или четыре недели, и не знаю, вернется ли он к класико.

Он будет работать со специалистами, и мы посмотрим, как он будет восстанавливаться», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.