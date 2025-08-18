СКА забрал Голдобина с драфта отказов. Форвард «Спартака» перешел в петербуржский клуб

СКА забрал Николая Голдобина с драфта отказов.

Нападающий перешел в армейский клуб. Ранее «Спартак » добавил его в список отказов: заявку на приобретение спортивных прав мог подать любой клуб Фонбет чемпионата КХЛ.

При наличии нескольких заявок, приоритет отдавался клубу, занявшему более низкую позицию по итогам прошлого регулярного чемпионата. Армейцы завершили его на 13-м месте.

В прошлом сезоне Голдобин набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 12 (3+9) баллов за 12 матчей в Кубке Гагарина.

Контракт 29-летнего форварда действует до конца сезона-2025/26.

Михайлов о Голдобине: «На каком-то этапе своей карьеры он чувствует свою силу и высказывает требования. Команды выполняют их – или прощаются»