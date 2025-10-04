«Спартак»: «11 лет без Черенкова. Красно-белая легенда, гениальный игрок и символ целой эпохи. Светлая память народному футболисту»

«Спартак» выложил пост в связи с 11-й годовщиной со дня смерти Федора Черенкова.

«11 лет без Федора Черенкова . Красно-белая легенда и символ целой эпохи. Гениальный игрок и рекордсмен «Спартака» по матчам за клуб. Светлая память народному футболисту и кумиру каждого спартаковца», – говорится в сообщении «Спартака ».