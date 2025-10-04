Педро забил первый гол за «Зенит» в 15-м матче сезона – «Акрону»

Педро забил первый гол за «Зенит» в нынешнем сезоне.

«Акрон» принимает «Зенит » (0:1, первый тайм) в матче 11-го тура Мир РПЛ .

Хавбек петербуржцев Педро открыл счет на 11-й минуте игры.

Таким образом, 19-летний бразилец в 11 матче чемпионата забил первый гол в текущем сезоне. С учетом Фонбет Кубка России в его активе 15 матчей. Статистику Педро можно изучить по ссылке .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон » – «Зенит».