Педро забил первый гол за «Зенит» в 15-м матче сезона – «Акрону»
Педро забил первый гол за «Зенит» в нынешнем сезоне.
«Акрон» принимает «Зенит» (0:1, первый тайм) в матче 11-го тура Мир РПЛ.
Хавбек петербуржцев Педро открыл счет на 11-й минуте игры.
Таким образом, 19-летний бразилец в 11 матче чемпионата забил первый гол в текущем сезоне. С учетом Фонбет Кубка России в его активе 15 матчей. Статистику Педро можно изучить по ссылке.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Зенит».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
