Николай Писарев поделился мыслями о трансферной политике «Спартака».

«Сейчас я даже не понимаю, кто в «Спартаке » принимает окончательное решение по тому или иному игроку: это тренер или он просто озвучивает позицию, а ему дают три-четыре варианта для возможного усиления?

Вот бы мне кто ответил на вопрос, почему был куплен футболист Жедсон Фернандеш за рекордную сумму – зачем еще один футболист на позицию Барко , который имеет схожие характеристики?

Нападение под 100 миллионов при реальных проблемах в обороне: уже несколько сезонов не могут разобраться с крайними защитниками», – сказал тренер сборной России Николай Писарев .