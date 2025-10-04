Писарев о «Спартаке»: «Нападение под 100 млн при проблемах в обороне. Зачем Жедсон за рекордную сумму – еще один футболист на позицию Барко со схожими характеристиками?»
Николай Писарев поделился мыслями о трансферной политике «Спартака».
«Сейчас я даже не понимаю, кто в «Спартаке» принимает окончательное решение по тому или иному игроку: это тренер или он просто озвучивает позицию, а ему дают три-четыре варианта для возможного усиления?
Вот бы мне кто ответил на вопрос, почему был куплен футболист Жедсон Фернандеш за рекордную сумму – зачем еще один футболист на позицию Барко, который имеет схожие характеристики?
Нападение под 100 миллионов при реальных проблемах в обороне: уже несколько сезонов не могут разобраться с крайними защитниками», – сказал тренер сборной России Николай Писарев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
