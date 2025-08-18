Смородская о Боярском: «Пещерный комментатор, такие высказывания недопустимы. Женщине место на кухне было 200 лет назад. В Англии половину мужского футбола судят женщины»

Ольга Смородская назвала неадекватными высказывания комментатора о женщинах.

Александр Боярский во время матча «Родины » и «Зенита » (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, завил : «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Сегодня он принес извинения : «Девушки – это украшение футбола».

«Это абсолютно неадекватные высказывания. Мне кажется, публичные люди должны быть достаточно образованы и понимать, что мы уже далеко ушли от первобытно-общинного строя.

Женщине место на кухне было 200 лет назад. В Англии половину мужского футбола судят женщины. Меня поражает и потрясает, что люди до сих пор такое говорят. Такие высказывания абсолютно недопустимы.

«Родина» молодцы, что отказались от услуг этого человека. Правильно сделали. Такой пещерный комментатор… Вообще ужас!» – сказала бывший президент «Локомотива» Смородская .

Депутат Журова про комментатора Боярского: «В России мужчины вечно отправляют женщин на кухню. Это сексизм и оскорбление. Он побоялся бы мужчину так оскорбить в эфире»