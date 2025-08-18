ЦСП должен вернуть в бюджет 763,3 млн рублей за «недостижение показателей государственных работ» (Счетная палата РФ)

Центр спортивной подготовки должен вернуть в бюджет более 760 млн рублей.

К таким выводам пришла Счетная палата РФ после проверки деятельности Министерства спорта России и ЦСП.

«ФГБУ «ЦСП» в 2024 году не выполнены показатели следующих двух государственных работ с учетом допустимых отклонений:

– «Участие в организации мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации»: фактическое значение 283 405 человеко-дней при плане 394 787 (допустимое отклонение – 27 635,1 (7 %), отклонение, превышающее допустимое, 83 747 человеко-дней). Объем субсидий, подлежащий возврату в федеральный бюджет за недостижение показателя, рассчитанный с применением нормативных затрат, составляет 715,1 млн. рублей;

– «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»: фактичеcкое значение 105 мероприятий при плане 116 (допустимое отклонение – 6 (5%), отклонение, превышающее допустимое, 5). Объем субсидий, подлежащий возврату в федеральный бюджет за недостижение показателя, рассчитанный с применением нормативных затрат, составляет 48,2 млн. рублей.

Согласно пункту 46 Положения № 640, пункту 4.3.2 Соглашения 10 Учреждению необходимо обеспечить возврат субсидии в федеральный бюджет в размере недостижения показателей государственных работ на общую сумму 763,3 млн рублей», – говорится в заключении Счетной палаты.

25 июня стало известно, что директор ЦСП Георгий Брюсов ушел со своего поста по собственному желанию.

Счетная палата возмущена Минспортом – подозревает коррупцию, пошла в Генпрокуратуру