Двоих игроков молодежки «Рубина» по подозрению в изнасиловании арестовали на два месяца. Оба отрицают вину (Mash)

Футболисты молодежной команды «Рубина» подозреваются в изнасиловании.

Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев арестованы на два месяца, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash Iptash.

Утверждается, что футболисты познакомились с двумя девушками в одном из заведений Казани. Игроки предложили продолжить общение дома, на что девушки ответили согласием.

Добравшись до квартиры, одна из девушек почувствовала себя плохо. Ее посадили на такси и отправили домой. Вторая осталась и уснула. На следующий день девушка написала заявление в полицию об изнасиловании.

Прохоров и Золотарев отрицают обвинения, заявляя, что ничего не было, и утром они отвезли девушку домой на машине.

Прохорову 19 лет, в сезоне-2024/25 он провел 14 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Летом футболист вызывался в основную команду на сборы. Золотареву 18 лет, за 18 матчей МФЛ он забил 8 голов и отдал 1 голевой пас.