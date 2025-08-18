  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • СКА обменяет в «Спартак» Кузьмина и Ильина из МХЛ. Это станет неформальной компенсацией за Голдобина (Sport24)
20

СКА обменяет в «Спартак» Кузьмина и Ильина из МХЛ. Это станет неформальной компенсацией за Голдобина (Sport24)

СКА обменяет Григория Кузьмина и Арсения Ильина в «Спартак».

По информации Sport24, обмен станет неформальной компенсацией за Николая Голдобина.

Ранее красно-белые поместили форварда в список отказов, а клуб из Санкт-Петербурга забрал его. По регламенту лиги, данный переход не требует компенсации.

В прошлом сезоне Кузьмин провел 37 матчей и набрал 21 (8+13) очко в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 14 (2+12) баллов за 11 игр в Olimpbet ВХЛ.

Ильин выступал за «СКА-1946» в Olimpbet МХЛ. На счету 19-летнего нападающего 21 (10+11) очко за 52 матча с учетом плей-офф.

Хайруллин о переходе Голдобина в СКА: «Спартак» все-таки получит приличную компенсацию. История получается интересной»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoСКА
logoГригорий Кузьмин
logoСКА-ВМФ
logoВХЛ
logoСпартак
logoСКА-1946
logoНиколай Голдобин
возможные переходы
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Голдобина о переходе игрока в СКА: «Руководство «Спартака» – вполне адекватные люди. Мы договорились и получили, что хотели»
7сегодня, 11:08
СКА подал заявку на переход Голдобина. Ранее «Спартак» выставил форварда на драфт отказов («РБ Спорт»)
1416 августа, 13:58
Ларионов хотел видеть Голдобина в СКА. Переговоры были близки к завершению, но «Спартак» изменил требования, и в Петербурге отказались от сделки («Матч ТВ»)
815 августа, 12:45
Главные новости
Вайсфельд о Ливо и «Салавате»: «Как можно подписывать игрока, имея миллиардные долги? Все идет от лиги – у нас то зарплаты снижают, то пятилетние контракты расторгают»
27 минут назад
Агент Голдобина о переходе игрока: «СКА – великий клуб, Николай едет с радостью. Ларионов хорошо его знает и будет правильно использовать на льду»
330 минут назад
Контрольные матчи. «Локомотив» победил «Торпедо», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с «Динамо» Санкт-Петербург
8сегодня, 12:14
Камил Гаджиев о Ротенберге: «Люди всегда кого-то хейтят – претензии далеко не всегда обоснованы. Не представляю российский хоккей без него»
6сегодня, 11:55
«Шанхай» объявил о контрактах с Гроло, Валенцовым, Уильямом Райлли, Паркером Фу и Спенсером Фу
2сегодня, 11:30
Агент Голдобина о переходе игрока в СКА: «Руководство «Спартака» – вполне адекватные люди. Мы договорились и получили, что хотели»
7сегодня, 11:08
Финский «Кикко-Вантаа» лишился спонсора после подписания Пулккинена, игравшего в КХЛ: «Действия клуба не соответствуют нашим ценностям»
60сегодня, 10:55
Хайруллин о переходе Голдобина в СКА: «Спартак» все-таки получит приличную компенсацию. История получается интересной»
7сегодня, 10:40
Гашек о встрече президентов России и США: «Для Путина расстелили красную дорожку, а Трамп с улыбкой пожал ему руку. В жизни этого не забуду»
110сегодня, 10:20
СКА забрал Голдобина с драфта отказов. Форвард «Спартака» перешел в петербуржский клуб
48сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Долганов об отцовстве: «Стал взрослее и спокойнее. Жена берет все хлопоты на себя – никто не заставлял сидеть с ребенком, когда мне нужно поспать»
119 минут назад
Агент Голышева о допинг-деле: «От нас ничего не зависит, остается ждать решение. Надеемся на положительный исход»
144 минуты назад
Плотников о питании в СКА при Ларионове: «Изменения есть, но не кардинальные. Заменили макароны на безглютеновые, убрали ненужные соусы, подливки и сладкое»
1сегодня, 12:03
Джиошвили о снятии «Витязя» с КХЛ: «Клуб был важной ступенькой для многих ребят. Надеюсь, в России появится больше богатых людей, которые смогут содержать команды»
1сегодня, 11:40
«Барыс» объявил о соглашении с Веккионе на год. Ранее форвард перешел из «Трактора»
сегодня, 10:31
Михайлов о «Металлурге»: «Интересная команда, один из постоянных лидеров КХЛ. Нужно ждать от них сильного соперничества в сезоне»
сегодня, 09:10
Джиошвили о здоровье Михеева: «Когда карьера так обрывается, это полнейший ужас. Надеюсь, врачи сделают все возможное и помогут»
сегодня, 08:32
Максим Джиошвили: «Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб, которому готов отдаваться на 100% и больше. Финансовая сторона была важна»
1сегодня, 07:15
Тай Смит о переходе в минское «Динамо»: «Не могу сказать, что доволен тем, как сложилось в НХЛ. Рад быть здесь и хочу побеждать. Арена просто потрясающая»
1сегодня, 07:05
Клаттербак об «Айлендерс»: «Надежды возродились. У клуба появился курс на привлечение талантливой молодежи»
сегодня, 06:50