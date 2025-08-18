СКА обменяет в «Спартак» Кузьмина и Ильина из МХЛ. Это станет неформальной компенсацией за Голдобина (Sport24)

СКА обменяет Григория Кузьмина и Арсения Ильина в «Спартак».

По информации Sport24, обмен станет неформальной компенсацией за Николая Голдобина .

Ранее красно-белые поместили форварда в список отказов, а клуб из Санкт-Петербурга забрал его . По регламенту лиги, данный переход не требует компенсации.

В прошлом сезоне Кузьмин провел 37 матчей и набрал 21 (8+13) очко в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 14 (2+12) баллов за 11 игр в Olimpbet ВХЛ.

Ильин выступал за «СКА-1946» в Olimpbet МХЛ. На счету 19-летнего нападающего 21 (10+11) очко за 52 матча с учетом плей-офф.

