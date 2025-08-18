Финский «Кикко-Вантаа» лишился спонсора после подписания Пулккинена, игравшего в КХЛ: «Действия клуба не соответствуют нашим ценностям»

Финский клуб «Кикко-Вантаа» лишился спонсора после подписания Теему Пулккинена.

Ранее бывший форвард минского «Динамо», московского «Динамо», «Локомотива», «Трактора» и «Куньлуня» перешел в команду второго дивизиона чемпионата Финляндии.

Позднее Пулккинен извинился за выступления в Фонбет чемпионате КХЛ через местные СМИ. Несмотря на это, компания Oriola Corporation расторгла спонсорское соглашение с клубом.

«Мы считаем, что действия «Кикко-Вантаа» не соответствуют нашим ценностям», – передает «Р-Спорт» со ссылкой на Iltalehti слова представителя компании Туулы Лехто.

