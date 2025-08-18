  • Спортс
43

Финский клуб «Кикко-Вантаа» лишился спонсора после подписания Теему Пулккинена.

Ранее бывший форвард минского «Динамо», московского «Динамо», «Локомотива», «Трактора» и «Куньлуня» перешел в команду второго дивизиона чемпионата Финляндии.

Позднее Пулккинен извинился за выступления в Фонбет чемпионате КХЛ через местные СМИ. Несмотря на это, компания Oriola Corporation расторгла спонсорское соглашение с клубом.

«Мы считаем, что действия «Кикко-Вантаа» не соответствуют нашим ценностям», – передает «Р-Спорт» со ссылкой на Iltalehti слова представителя компании Туулы Лехто.

Васильев об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «На Западе либеральное гнилье, их ценности – предать, оболгать, сделать подлость. У русских другая мораль, основанная на Священном Писании»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
