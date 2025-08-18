Минспорт закупал мебель с наценкой 34,8%: Счетная палата РФ выявила неэффективное расходование бюджетных средств со стороны министерства

Счетная палата РФ указала на неэффективное расходование средств Министерством спорта.

По результатам проверки деятельности Министерства спорта и Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) выявлено:

● Неэффективное расходование бюджетных средств и наличие коррупционных рисков при закупке офисной мебели: при организации аукциона возможность осуществить поставку полного ассортимента мебели, указанного в контракте, мог только поставщик, заранее уведомленный о предстоящей закупке. А это свидетельствует о наличии признаков ограничения конкуренции Минспортом.

Кроме того, в этой закупке цены на мебель завышены на 34,8% по сравнению с ценовым предложением от того же дилера, которое запросила Счетная палата.

● Нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок со стороны ЦСП.

Например, центр превысил разрешенный объем закупок у единственного поставщика, заключал контракты (102 контракта) на приобретение экипировки без проведения конкурентных способов определения поставщиков, а еще необоснованно увеличил предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда.

