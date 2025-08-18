Лунева могут наказать за жевательный табак, допустил гендиректор «Динамо»: «Дисциплинарные меры будут приняты, если есть основание»
Андрея Лунева могут наказать за употребление жевательного табака.
Об этом сообщил гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.
Во время матча РПЛ между бело-голубыми и ЦСКА (1:3) голкипер хозяев Андрей Лунев, сидевший на трибуне вместе с Константином Тюкавиным, употребил, предположительно, жевательный табак.
— Во время матча попал эпизод с Луневым и жевательным табаком. Как вы смотрите на этот эпизод?
— Мы обязательно разберемся в ситуации, посмотрим видео и обсудим это с самим Андреем. Если есть основание для принятия дисциплинарных мер, они будут приняты, — cказал Пивоваров.
