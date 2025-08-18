Леонид Слуцкий: «Москва – лучший город на планете в плане жизненного комфорта, сервиса, обслуживания, мы впереди всех. В любой стране есть затык»

  • Спортс
Леонид Слуцкий назвал Москву лучшим городом на планете.

Леонид Слуцкий назвал Москву лучшим городом на планете.

«Москва – лучший город в мире, потому что уровень сервиса, уровень решения вопросов... В любой стране все равно есть затык, где-то не работает доставка 24 часа.

Иногда рассказываю иностранным друзьям, что если вы выдумаете заняться эквилибристикой на роликах в ночное время по отвесным скалам, рисуя боди-арт – ты забьешь это, и в Москве это есть. В Москве есть все. Когда в Москве квесты были просто... Сын прошел 100 квестов. А в Лондоне о них еще не знали.

Мы впереди планеты всей по уровне сервиса, обслуживания. Ты можешь получить любой уровень сервиса 24 часа в сутки. Начиная от медицинских вещей. У тебя зуб заболел. В Арнеме умри, но до утра доживи, пока стоматологическая клиника откроется.

Москва именно в плане жизненного комфорта – лучший город на планете. Могу гарантировать сто процентов», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий, ранее работавший в ЦСКА, «Рубине», «Халле», «Витессе» и сборной России.

Слуцкий сдает недвижимость в ОАЭ: «Проценты меньше, чем предлагали, но 7-8% годовых – неплохо. Хотелось пассивный доход для содержания школы»

