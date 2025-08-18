  • Спортс
  • Сафонов, Головин, Миранчуки, Глушенков, Сергеев, Литвинов, Раков, по 7 игроков «Локомотива» и ЦСКА – в расширенном составе сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
69

Сафонов, Головин, Миранчуки, Глушенков, Сергеев, Литвинов, Раков, по 7 игроков «Локомотива» и ЦСКА – в расширенном составе сборной России на матчи с Иорданией и Катаром

Объявлен расширенный состав сборной России на матчи в сентябре.

В список вошли 39 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин»), Виталий Гудиев («Акрон»).

Защитники: Илья Вахания («Ростов»), Арсен Адамов, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

На ближайшем тренировочном сборе команда Валерия Карпина сыграет со сборными Иордании и Катара. BetBoom товарищеские матчи пройдут 4 и 7 сентября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
