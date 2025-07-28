«Рубин» вырвал ничью у «Зенита», золото Егорян на ЧМ по фехтованию, Пиастри выиграл дождевую гонку в Бельгии, бронза россиян в прыжках с вышки, Диас переходит в «Баварию» и другие новости

1. «Рубин» вырвал ничью у «Зенита», отыграв два гола – 2:2! В первом тайме Мостовой забил с пенальти и отдал ассист на Кассьерру, но казанцы отыгрались во втором тайме, во время которого болельщики «Рубина» скандировали «Зенит» – позор российского футбола».

ЦСКА обыграл «Ахмат» (2:1), Круговой сделал дубль в добавленное к первому тайму время. Для Акинфеева матч стал 800-м за ЦСКА. «Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью – 1:1. У обеих команд нет побед на старте сезона.

«Локомотив» лидирует в РПЛ после двух туров – только он выиграл оба матча. «Акрон» – 2-й, «Балтика» – 3-я, «Зенит» – 6-й, «Краснодар» – 9-й, «Спартак» – 10-й.

2. Яна Егорян выиграла золото в турнире саблисток на чемпионате мира по фехтованию. Это первое личное золото спортсменки на ЧМ. Украинские фехтовальщики не стали делать совместное фото с россиянкой.

3. Гран-при «Формулы-1» в Бельгии. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й. Благодаря победе пилот «Макларена» до 16 очков увеличил отрыв от Норриса в чемпионате. А еще появилась информация, что Ферстаппен продолжить выступать за «Ред Булл» в сезоне-2026.

4. Чемпионат мира по водным видам спорта. Бондарь и Конаныхина завоевали бронзу в синхронных прыжках с вышки, победили китайцы. Фокин занял 8-е место на метровом трамплине. Клепикова прошла в финал в плавании на 100 м баттерфляем, Пригода – на 100 м брассом. Кирилл также установил рекорд России на 100 м брассом в предварительных заплывах. В эстафете 4x100 м вольным стилем россиянки стали шестыми. Китай лидирует в медальном зачете , Россия – 5-я с девятью наградами.

5. Трансферные новости. «Бавария» и «Ливерпуль» согласовали трансфер Диаса за 75 млн евро с учетом бонусов. После ухода Диаса «Ливерпуль» готов сделать крупное предложение по Исаку. «Спартак» продает Мангаша «Спортингу» за 300 000 евро, еще от 500 до 700 тысяч – бонусы. Роша попросил ЦСКА отпустить его в «Аль-Джазиру». «Челси» и «Аль-Наср» Роналду согласовали трансфер Феликса за 30 млн евро, сумма вырастет до 50 млн с учетом бонусов и процента от перепродажи.

6. Анна Калинская проиграла Лейле Фернандес в финале в Вашингтоне. Российская теннисистка взяла три гейма – 1:6, 2:6.

7. Погачар победил в общем зачете «Тур де Франс», ван Арт выиграл заключительный этап.

8. «Авангард» объявил о переходе Потуральски. Контракт с лучшим бомбардиром регулярки АХЛ – на год.

9. Товарищеские матчи . «Барселона» победила «Виссел Кобе», «Арсенал» обыграл «Ньюкасл», «Байер» был сильнее «Бохума».

10. Кахигао не покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна. Клуб оценит работу спортдиректора после 12 сентября.

11. «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого победил «Хэнань» в 18-м туре Суперлиги Китая (3:2) и оторвался от «Шанхай Порт» на 6 очков.

12. «Стрела-Ак Барс» разгромила «Енисей-СТМ» в полуфинале Кубка России по регби. Красноярские клубы не попали в финал Кубка впервые за 21 год.

13. Англия обыграла Испанию по пенальти в финале женского чемпионата Европы и взяла второй титул подряд.

14. Пеп Гвардиола отрастил усы.

Цитаты дня.

Яна Егорян о победе на чемпионате мира: «Россия, это для вас!»

Семак о лимите: «Его не было, когда ЦСКА и «Зенит» побеждали в еврокубках, это не мешало россиянам уезжать в Европу. Батраков и Тюкавин играют, потому что они сильнее тех, кто есть»

Зарема Салихова: «3 года «Спартак» в руках менеджеров «Лукойла» – и на табло 0:3. 3 спортдиректора, 3 года без трофеев. Сотни сгоревших миллионов евро»

Ковентри о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026: «Вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем»

Шченсны об игре «Барсы» при Флике: «Не мой футбол. Обидно, когда мы ведем 4:0, а ребята хотят сделать 5:0, забывая об остальном. Хочется сохранить ворота сухими»

Шикунов о Станковиче на бровке: «Деян, ты в серьезном клубе, это не «Ференцварош», не «Црвена Звезда», а «Спартак». Это топовый клуб, и поведение должно быть соответствующее»