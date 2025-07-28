  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Рубин» вырвал ничью у «Зенита», золото Егорян на ЧМ по фехтованию, Пиастри выиграл дождевую гонку в Бельгии, бронза россиян в прыжках с вышки, Диас переходит в «Баварию» и другие новости
24

«Рубин» вырвал ничью у «Зенита», золото Егорян на ЧМ по фехтованию, Пиастри выиграл дождевую гонку в Бельгии, бронза россиян в прыжках с вышки, Диас переходит в «Баварию» и другие новости

1. «Рубин» вырвал ничью у «Зенита», отыграв два гола – 2:2! В первом тайме Мостовой забил с пенальти и отдал ассист на Кассьерру, но казанцы отыгрались во втором тайме, во время которого болельщики «Рубина» скандировали «Зенит» – позор российского футбола».

ЦСКА обыграл «Ахмат» (2:1), Круговой сделал дубль в добавленное к первому тайму время. Для Акинфеева матч стал 800-м за ЦСКА. «Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью – 1:1. У обеих команд нет побед на старте сезона.

«Локомотив» лидирует в РПЛ после двух туров – только он выиграл оба матча. «Акрон» – 2-й, «Балтика» – 3-я, «Зенит» – 6-й, «Краснодар» – 9-й, «Спартак» – 10-й.

2. Яна Егорян выиграла золото в турнире саблисток на чемпионате мира по фехтованию. Это первое личное золото спортсменки на ЧМ. Украинские фехтовальщики не стали делать совместное фото с россиянкой.

3.  Гран-при «Формулы-1» в Бельгии. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й. Благодаря победе пилот «Макларена» до 16 очков увеличил отрыв от Норриса в чемпионате. А еще появилась информация, что Ферстаппен продолжить выступать за «Ред Булл» в сезоне-2026.

4. Чемпионат мира по водным видам спорта. Бондарь и Конаныхина завоевали бронзу в синхронных прыжках с вышки, победили китайцы. Фокин занял 8-е место на метровом трамплине. Клепикова прошла в финал в плавании на 100 м баттерфляем, Пригода – на 100 м брассом. Кирилл также установил рекорд России на 100 м брассом в предварительных заплывах. В эстафете 4x100 м вольным стилем россиянки стали шестыми. Китай лидирует в медальном зачете, Россия – 5-я с девятью наградами.

5. Трансферные новости. «Бавария» и «Ливерпуль» согласовали трансфер Диаса за 75 млн евро с учетом бонусов. После ухода Диаса «Ливерпуль» готов сделать крупное предложение по Исаку. «Спартак» продает Мангаша «Спортингу» за 300 000 евро, еще от 500 до 700 тысяч – бонусы. Роша попросил ЦСКА отпустить его в «Аль-Джазиру». «Челси» и «Аль-Наср» Роналду согласовали трансфер Феликса за 30 млн евро, сумма вырастет до 50 млн с учетом бонусов и процента от перепродажи.

6. Анна Калинская проиграла Лейле Фернандес в финале в Вашингтоне. Российская теннисистка взяла три гейма – 1:6, 2:6.

7. Погачар победил в общем зачете «Тур де Франс», ван Арт выиграл заключительный этап.

8. «Авангард» объявил о переходе Потуральски. Контракт с лучшим бомбардиром регулярки АХЛ – на год.

9. Товарищеские матчи. «Барселона» победила «Виссел Кобе», «Арсенал» обыграл «Ньюкасл», «Байер» был сильнее «Бохума».

10. Кахигао не покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна. Клуб оценит работу спортдиректора после 12 сентября.

11. «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого победил «Хэнань» в 18-м туре Суперлиги Китая (3:2) и оторвался от «Шанхай Порт» на 6 очков.

12. «Стрела-Ак Барс» разгромила «Енисей-СТМ» в полуфинале Кубка России по регби. Красноярские клубы не попали в финал Кубка впервые за 21 год.

13. Англия обыграла Испанию по пенальти в финале женского чемпионата Европы и взяла второй титул подряд.

14. Пеп Гвардиола отрастил усы.

Цитаты дня.

Яна Егорян о победе на чемпионате мира: «Россия, это для вас!»

Семак о лимите: «Его не было, когда ЦСКА и «Зенит» побеждали в еврокубках, это не мешало россиянам уезжать в Европу. Батраков и Тюкавин играют, потому что они сильнее тех, кто есть»

Зарема Салихова: «3 года «Спартак» в руках менеджеров «Лукойла» – и на табло 0:3. 3 спортдиректора, 3 года без трофеев. Сотни сгоревших миллионов евро»

Ковентри о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026: «Вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем»

Шченсны об игре «Барсы» при Флике: «Не мой футбол. Обидно, когда мы ведем 4:0, а ребята хотят сделать 5:0, забывая об остальном. Хочется сохранить ворота сухими»

Шикунов о Станковиче на бровке: «Деян, ты в серьезном клубе, это не «Ференцварош», не «Црвена Звезда», а «Спартак». Это топовый клуб, и поведение должно быть соответствующее»

Кого в АПЛ уволят первым?26352 голоса
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Винисиус о целях: «Хочу выигрывать трофеи с клубом и сборной, вдохновлять следующее поколение верить в себя. Моя самая большая мечта – оставить наследие за рамками футбола»
1011 минут назад
«ПСЖ» близок к покупке Забарного у «Борнмута», остались последние детали. Контракт согласован
213 минут назад
«Реалу» отказали в переносе матча против «Осасуны» в 1-м туре Ла Лиги. Он пройдет 19 августа
924 минуты назад
«Галатасарай» объявил о покупке Осимхена за 75 млн евро. Оклад – 15 млн в год «чистыми»
1727 минут назадФото
Трамп может запретить визы для бразильцев из-за напряженных отношений между странами – в том числе на время ЧМ-2026. Бразильская федерация в курсе и ждет развития событий (СNN)
4637 минут назад
Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»
99646 минут назад
«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности сделать официальное предложение по Шешко, если форвард согласится на переход. Клуб Бундеслиги хочет 75+ млн евро
11сегодня, 18:15
Жедсон: «Обычно выбирают номера кумиров, но я хочу пройти весь путь со своим – 83-м. И голы обычно не праздную – просто не знаю, что делать. Но для «Спартака» постараюсь придумать»
33сегодня, 18:04Фото
Челестини о голе Месси в стиле Марадоны: «Он начинает дриблинг, и я думаю: «Его остановит следующий защитник». И я так думал, пока нам не забили. Лео делал вещи не с этой планеты»
42сегодня, 17:53
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» мог выиграть АПЛ с 20-очковым отрывом, в последних турах уже не старался. И ведь он будет еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Настичь его будет тяжело»
27сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Суперкубок Португалии. «Спортинг» сыграет с «Бенфикой»
8сегодня, 17:53
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина играет с «Академией Пушкаша», «Динамо» Минск против «Эгнатии», «Астана» победила «Зимбру» в гостях
14 минут назадLive
«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й
747 минут назад
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» принимает «Бешикташ», «Шериф» против «Утрехта»
4сегодня, 18:00Live
Товарищеские матчи. «Рома» против «Канна», «Барса» и «Сеул» сыграли 7:3, «Милан» забил 9 голов «Перту», «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму», «Монако» Головина победил «Торино»
185сегодня, 17:52Live
Бернардески о Серии А и МЛС: «Это как сравнивать НБА и Евролигу. В физподготовке разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях»
4сегодня, 17:41
Хомуха о положении Семака перед матчем с ЦСКА: «У него 6 чемпионских титулов. Не думаю, что руководство «Зенита» будет по одной игре делать далекоидущие выводы»
16сегодня, 17:10
«Комо» за 8 млн евро с учетом бонусов продал вингера Стрефеццу «Олимпиакосу»
1сегодня, 16:56Фото
Роналдо и Кака сыграют в шоу-матче по EA Sports FC на киберспортивном турнире EWC
1сегодня, 16:55
Шоу австралийских аборигенов прошло перед матчем «Милана» с «Перт Глори»
3сегодня, 16:38Фото