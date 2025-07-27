Пригода установил рекорд России на 100 м брассом в предварительных заплывах на чемпионате мира
Пловец Кирилл Пригода установил рекорд России на 100 м брассом.
В предварительных заплывах на чемпионате мира в Сингапуре Пригода показал результат 58,53 секунды.
Предыдущее достижение принадлежало Антону Чупкову (58,83).
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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