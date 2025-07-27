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Кубок России по регби. 1/2 финала. «Локомотив» обыграл «Красный Яр», «Стрела-Ак Барс» разгромила «Енисей-СТМ»

26 и 27 июля проходит полуфинал Кубка России по регби.

PARI Кубок России по регби

1/2 финала

26 июля

ЛокомотивКрасный Яр – 19:10 (7:3)

Локомотив: попытки – Ван Дер Мерве, Ван Ринен, Машкин, реализации – Янюшкин (2).

Красный Яр: попытки – Хантадзе, реализации – Таумалоло, штрафные – Таумалоло.

Запись трансляции здесь.

27 июля

Стрела-Ак БарсЕнисей-СТМ – 48:24 (12:14)

Стрела-Ак Барс: попытки – Тромп (2), Гриняев, Корф, Гаджиев, Карзанов, Живатов, реализации – Мараис (5), штрафные – Мараис.

Енисей-СТМ: попытки – Узунов, Эстерхейзен, Якобс, Аккерманн, реализации – Гайсин (2).

Запись трансляции здесь.

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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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