У Мостового 4+1 в 3 последних матчах РПЛ с учетом прошлого сезона, все голы – с пенальти. Хавбек «Зенита» забил «Рубину» с точки и отдал ассист на Кассьерру

Андрей Мостовой забил за «Зенит» в РПЛ в 3-м матче подряд.

Полузащитник «Зенита » реализовал пенальти и отдал голевой пас на Матео Кассьерру в матче 2-го тура Мир РПЛ против «Рубина » (2:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Мостовой забил «Ростову » в 1-м туре (2:1). В последнем туре предыдущего сезона хавбек сделал дубль в ворота «Ахмата» (3:0). Все три гола вингер также забил с пенальти.