У Мостового 4+1 в 3 последних матчах РПЛ с учетом прошлого сезона, все голы – с пенальти. Хавбек «Зенита» забил «Рубину» с точки и отдал ассист на Кассьерру
Андрей Мостовой забил за «Зенит» в РПЛ в 3-м матче подряд.
Полузащитник «Зенита» реализовал пенальти и отдал голевой пас на Матео Кассьерру в матче 2-го тура Мир РПЛ против «Рубина» (2:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Мостовой забил «Ростову» в 1-м туре (2:1). В последнем туре предыдущего сезона хавбек сделал дубль в ворота «Ахмата» (3:0). Все три гола вингер также забил с пенальти.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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