Кахигао не покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна. Клуб оценит работу спортдиректора после 12 сентября (Иван Карпов)
Франсис Кахигао не покинет «Спартак» до закрытия летнего трансферного окна.
Совет директоров красно-белых оценит работу испанца на посту спортивного директора после 12 сентября, когда истечет срок заявки игроков в РПЛ, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, «Спартак» действительно рассматривает Андрея Мовсесьяна как замену Кахигао и провел с бывшим спортивным директором ЦСКА предварительные консультации, но никаких договоренностей пока нет.
В 1-м туре РПЛ «Спартак» обыграл дома «Динамо» Махачкала (1:0), а в 2-м – потерпел разгромное поражение на своем поле от «Балтики» (0:3).
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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