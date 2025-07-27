Кахигао не покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна. Клуб оценит работу спортдиректора после 12 сентября (Иван Карпов)

Франсис Кахигао не покинет «Спартак» до закрытия летнего трансферного окна.

Совет директоров красно-белых оценит работу испанца на посту спортивного директора после 12 сентября, когда истечет срок заявки игроков в РПЛ , сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, «Спартак» действительно рассматривает Андрея Мовсесьяна как замену Кахигао и провел с бывшим спортивным директором ЦСКА предварительные консультации, но никаких договоренностей пока нет.

В 1-м туре РПЛ «Спартак » обыграл дома «Динамо» Махачкала (1:0), а в 2-м – потерпел разгромное поражение на своем поле от «Балтики» (0:3).