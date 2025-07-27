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Кахигао не покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна. Клуб оценит работу спортдиректора после 12 сентября (Иван Карпов)

Франсис Кахигао не покинет «Спартак» до закрытия летнего трансферного окна.

Совет директоров красно-белых оценит работу испанца на посту спортивного директора после 12 сентября, когда истечет срок заявки игроков в РПЛ, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, «Спартак» действительно рассматривает Андрея Мовсесьяна как замену Кахигао и провел с бывшим спортивным директором ЦСКА предварительные консультации, но никаких договоренностей пока нет. 

В 1-м туре РПЛ «Спартак» обыграл дома «Динамо» Махачкала (1:0), а в 2-м – потерпел разгромное поражение на своем поле от «Балтики» (0:3).

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Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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