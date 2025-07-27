Евро-2025 (жен). Финал. Англия обыграла Испанию по пенальти и взяла титул
В Швейцарии прошел финал женского чемпионата Европы.
В финальном матче турнира играют сборные Англии и Испании. В основное время команды не выявили победителя, матч перешел в экстра-таймы, а затем в серию пенальти, в которой пбоедила Англия.
Англия обыграла в полуфинале команду Италии в Женеве – 2:1. Испания во втором полуфинале победила Германию в Цюрихе – 1:0.
Финал
27 июля
Англия – Испания – 1:1 (3:1 по пенальти)
Голы: 0:1 – Кальдентей (25), 1:1 – Руссо (57).
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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