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«Спартак» продает Мангаша «Спортингу» за 300 000 евро. Еще от 500 до 700 тысяч – бонусы (A Bola)

«Спартак» выручит не больше миллиона евро в результате продажи Рикарду Мангаша.

Как сообщает A Bola, «Спортинг» приобретет защитника за 300 000 евро. Также предусмотрены бонусы на сумму от 500 до 700 тысяч евро.

В случае перепродажи Мангаша лиссабонцы должны будут перевести «Спартаку» 20% прибыли.

27-летний футболист подпишет с новой командой контракт на три или четыре года.

«Спартак» купил защитника в 2024 году – за 2,5 млн евро, как сообщалось.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
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