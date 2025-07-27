Матч окончен
«Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью – 1:1. У обеих команд нет побед на старте сезона
«Оренбург» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1) в 2-м туре Мир РПЛ.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мохаммад Хоссейннежад открыл счет на 49-й минуте. Максим Савельев сравнял на 74-й.
У «Оренбурга» две ничьих в первых двух турах РПЛ, у «Динамо» – поражение и ничья.
Матч проходил на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
Премьер-лига. 2 тур
27 июля 14:30, Газовик
Завершен
1 - 1
Кого в АПЛ уволят первым?26335 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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