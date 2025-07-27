«Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью – 1:1. У обеих команд нет побед на старте сезона

«Оренбург» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1) в 2-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мохаммад Хоссейннежад открыл счет на 49-й минуте. Максим Савельев сравнял на 74-й.

У «Оренбурга» две ничьих в первых двух турах РПЛ, у «Динамо» – поражение и ничья.

Матч проходил на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Премьер-лига. 2 тур 27 июля 14:30, Газовик Оренбург Завершен 1 - 1 Динамо Махачкала Матч окончен Савельев Сахархизан 90’ +2’ 90’ +1’ Помешкин Джабраилов 90’ +1’ Сундуков 86’ Агаларов Магомедов Касимов Хотулев 86’ Савельев

74’ 64’ Сердеров Помешкин 60’ Сердеров Гюрлюк Гузина 56’ 49’ Хоссейннежад

46’ Зинович Хоссейннежад Томпсон Бубанья 46’ Камилов Болотов 46’ 2 тайм Перерыв Камилов 38’ Оренбург Овсянников, Чичинадзе, Касимов, Татаев, Квеквескири, Камилов, Томпсон, Ведерников, Зотов, Гюрлюк, Савельев Запасные: Хотулев, Болотов, Бубанья, Гузина, Оганесян, Ломакин, Сахархизан, Сысуев, Сыщенко, Ходанович, Барановский, Ревазов 1 тайм Динамо Махачкала: Магомедов, Сундуков, Пальцев, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Мрезиг, Глушков, Зинович, Сердеров, Агаларов Запасные: Волк, Ахмедов, Джабраилов, Акаев, Хоссейннежад, Магомедов, Гаджиев, Помешкин

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ