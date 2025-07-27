  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью – 1:1. У обеих команд нет побед на старте сезона
11

«Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью – 1:1. У обеих команд нет побед на старте сезона

«Оренбург» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1) в 2-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мохаммад Хоссейннежад открыл счет на 49-й минуте. Максим Савельев сравнял на 74-й.

У «Оренбурга» две ничьих в первых двух турах РПЛ, у «Динамо» – поражение и ничья.

Матч проходил на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Премьер-лига. 2 тур
27 июля 14:30, Газовик
Оренбург
Завершен
1 - 1
Динамо Махачкала
Матч окончен
Савельев   Сахархизан
90’
+2’
90’
+1’
Помешкин   Джабраилов
90’
+1’
Сундуков
86’
Агаларов   Магомедов
Касимов   Хотулев
86’
  Савельев
74’
64’
Сердеров   Помешкин
60’
Сердеров
Гюрлюк   Гузина
56’
49’
  Хоссейннежад
46’
Зинович   Хоссейннежад
Томпсон   Бубанья
46’
Камилов   Болотов
46’
2тайм
Перерыв
Камилов
38’
Оренбург
Овсянников, Чичинадзе, Касимов, Татаев, Квеквескири, Камилов, Томпсон, Ведерников, Зотов, Гюрлюк, Савельев
Запасные: Хотулев, Болотов, Бубанья, Гузина, Оганесян, Ломакин, Сахархизан, Сысуев, Сыщенко, Ходанович, Барановский, Ревазов
1тайм
Динамо Махачкала:
Магомедов, Сундуков, Пальцев, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Мрезиг, Глушков, Зинович, Сердеров, Агаларов
Запасные: Волк, Ахмедов, Джабраилов, Акаев, Хоссейннежад, Магомедов, Гаджиев, Помешкин
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кого в АПЛ уволят первым?26335 голосов
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoОренбург
онлайны
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Савельев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Винисиус о целях: «Хочу выигрывать трофеи с клубом и сборной, вдохновлять следующее поколение верить в себя. Моя самая большая мечта – оставить наследие за рамками футбола»
44 минуты назад
«ПСЖ» близок к покупке Забарного у «Борнмута», остались последние детали. Контракт согласован
16 минут назад
«Реалу» отказали в переносе матча против «Осасуны» в 1-м туре Ла Лиги. Он пройдет 19 августа
617 минут назад
«Галатасарай» объявил о покупке Осимхена за 75 млн евро. Оклад – 15 млн в год «чистыми»
1020 минут назадФото
Трамп может запретить визы для бразильцев из-за напряженных отношений между странами – в том числе на время ЧМ-2026. Бразильская федерация в курсе и ждет развития событий (СNN)
3830 минут назад
Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»
99639 минут назад
«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности сделать официальное предложение по Шешко, если форвард согласится на переход. Клуб Бундеслиги хочет 75+ млн евро
1154 минуты назад
Жедсон: «Обычно выбирают номера кумиров, но я хочу пройти весь путь со своим – 83-м. И голы обычно не праздную – просто не знаю, что делать. Но для «Спартака» постараюсь придумать»
28сегодня, 18:04Фото
Челестини о голе Месси в стиле Марадоны: «Он начинает дриблинг, и я думаю: «Его остановит следующий защитник». И я так думал, пока нам не забили. Лео делал вещи не с этой планеты»
41сегодня, 17:53
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» мог выиграть АПЛ с 20-очковым отрывом, в последних турах уже не старался. И ведь он будет еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Настичь его будет тяжело»
22сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Суперкубок Португалии. «Спортинг» сыграет с «Бенфикой»
8сегодня, 17:53
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина играет с «Академией Пушкаша», «Динамо» Минск против «Эгнатии», «Астана» победила «Зимбру» в гостях
7 минут назадLive
«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й
740 минут назад
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» принимает «Бешикташ», «Шериф» против «Утрехта»
4сегодня, 18:00Live
Товарищеские матчи. «Рома» против «Канна», «Барса» и «Сеул» сыграли 7:3, «Милан» забил 9 голов «Перту», «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму», «Монако» Головина победил «Торино»
185сегодня, 17:52Live
Бернардески о Серии А и МЛС: «Это как сравнивать НБА и Евролигу. В физподготовке разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях»
4сегодня, 17:41
Хомуха о положении Семака перед матчем с ЦСКА: «У него 6 чемпионских титулов. Не думаю, что руководство «Зенита» будет по одной игре делать далекоидущие выводы»
16сегодня, 17:10
«Комо» за 8 млн евро с учетом бонусов продал вингера Стрефеццу «Олимпиакосу»
1сегодня, 16:56Фото
Роналдо и Кака сыграют в шоу-матче по EA Sports FC на киберспортивном турнире EWC
1сегодня, 16:55
Шоу австралийских аборигенов прошло перед матчем «Милана» с «Перт Глори»
3сегодня, 16:38Фото