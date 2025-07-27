Гран-при Бельгии-2025. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри опередил напарника Ландо Норриса на старте гонки в Спа и одержал победу, третье место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который сдержал соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Заезд стартовал с отставанием в 80 минут из-за сильного дождя.
Спа-Франкоршам, Спа
27 июля 2025 года
Гонка
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 44 круга
2. Ландо Норрис («Макларен») +3,415
3. Шарль Леклер («Феррари») +20,185
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,731
5. Джордж Расселл («Мерседес») +34,863
6. Алекс Албон («Уильямс») +39,926
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +40,679
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +52,033
9. Габриэл Бортолето («Заубер») +56,434
10. Пьер Гасли («Альпин») +1.12,714
11. Оливер Бермэн («Хаас») +1.13,145
12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1.13,628
13. Юки Цунода («Ред Булл») +1.15,395
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,19,831
15. Эстебан Окон («Хаас») +1.26,063
16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.26,721
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.27,924
18. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.32,024
19. Франко Колапинто («Альпин») +1.35,250
20. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1 круг
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2025