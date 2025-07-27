Гран-при Бельгии-2025. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

Пиастри обыграл Норриса на Гран-при Бельгии.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри опередил напарника Ландо Норриса на старте гонки в Спа и одержал победу, третье место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который сдержал соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Заезд стартовал с отставанием в 80 минут из-за сильного дождя.

Гран-при Бельгии

Спа-Франкоршам, Спа

27 июля 2025 года

Гонка

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 44 круга

2. Ландо Норрис («Макларен») +3,415

3. Шарль Леклер («Феррари») +20,185

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,731

5. Джордж Расселл («Мерседес») +34,863

6. Алекс Албон («Уильямс») +39,926

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +40,679

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +52,033

9. Габриэл Бортолето («Заубер») +56,434

10. Пьер Гасли («Альпин») +1.12,714

11. Оливер Бермэн («Хаас») +1.13,145

12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1.13,628

13. Юки Цунода («Ред Булл») +1.15,395

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,19,831

15. Эстебан Окон («Хаас») +1.26,063

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.26,721

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.27,924

18. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.32,024

19. Франко Колапинто («Альпин») +1.35,250

20. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1 круг

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2025