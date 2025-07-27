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Гран-при Бельгии-2025. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

Пиастри обыграл Норриса на Гран-при Бельгии.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри опередил напарника Ландо Норриса на старте гонки в Спа и одержал победу, третье место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который сдержал соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Заезд стартовал с отставанием в 80 минут из-за сильного дождя.

Гран-при Бельгии

Спа-Франкоршам, Спа

27 июля 2025 года

Гонка

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 44 круга

2. Ландо Норрис («Макларен») +3,415

3. Шарль Леклер («Феррари») +20,185

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,731

5. Джордж Расселл («Мерседес») +34,863

6. Алекс Албон («Уильямс») +39,926

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +40,679

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +52,033

9. Габриэл Бортолето («Заубер») +56,434

10. Пьер Гасли («Альпин») +1.12,714

11. Оливер Бермэн («Хаас») +1.13,145

12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1.13,628

13. Юки Цунода («Ред Булл») +1.15,395

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,19,831

15. Эстебан Окон («Хаас») +1.26,063

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.26,721

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.27,924

18. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.32,024

19. Франко Колапинто («Альпин») +1.35,250

20. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1 круг

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФернандо Алонсо
logoПьер Гасли
logoГабриэл Бортолето
logoУильямс
logoИзак Аджар
logoФормула-1
logoНико Хюлькенберг
logoЗаубер
Гран-при Бельгии
logoЛьюис Хэмилтон
logoАндреа Кими Антонелли
logoАлександр Албон
logoЛанс Стролл
logoЛиам Лоусон
logoРед Булл
logoШарль Леклер
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoОливер Бермэн
logoРейсинг Буллз
logoМакс Ферстаппен
logoАльпин
logoКарлос Сайнс
logoХаас
logoФранко Колапинто
logoОскар Пиастри
logoФеррари
logoЭстебан Окон
logoАстон Мартин
logoМерседес
logoДжордж Расселл
logoЮки Цунода
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