Плавание. Чемпионат мира-2025. Клепикова прошла в финал на 100 м баттерфляем, Пригода – на 100 м брассом

Российские пловцы Клепикова, Пригода и Семьянинов прошли в финал на ЧМ-2025.

27 июля в Сингапуре стартовали соревнования по плаванию с участием российских спортсменов.

Плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Квалификация и полуфиналы

Женщины

200 м, комплекс

Лучший результат в полуфинале показала американка Алекс Уолш – 2.08,49.

100 м, баттерфляй

Россиянка Дарья Клепикова отобралась в финал с 4-м результатом (56,42), обновив рекорд России. Лучшее время – у Рос Ваноттердейк из Бельгии (56,07)

400 м, вольный стиль

Российская участница Софья Дьякова не прошла в финал, показав 10-е время в квалификации (4.08,65), лучший результат – у американки Кэти Ледеки (4.01,04).

4x100 м, эстафета, вольный стиль

Российская команда в составе Дарьи Трофимовой, Александры Кузнецовой , Дарьи Сурушкиной и Дарьи Клепиковой прошла в финал с 6-го места (3.35,95), лучшее время – у американцев (3.33,57).

Мужчины

400 м, вольный стиль

Лучшее время в предварительных заплывах показал австралиец Сэмюэл Шорт – 3.42,07.

50 м, баттерфляй

Лучший результат в полуфинале у француза Максима Груссе (22,61).

Россияне Олег Костин и Егор Юрченко не прошли в полуфинал, показав в в предварительных заплывах 19-е (23,34) и 25-е (23,44) время соответственно.

100 м, брасс

Кирилл Пригода показал 8-й результат в полуфинале – 59,36. Еще один россиянин Данил Семьянинов проплыл с 9-м временем (59,39) и не вышел в финал. Лучший результат у китайца Цинь Хайяна (58,24).

4x100 м, эстафета, вольный стиль

Российская команда в составе Климента Колесникова , Владислава Гринева, Ивана Гирева и Василия Кукушкина не прошла в финал. В предварительных заплывах они показали 9-й результат – 3.12,87. Лучшее время у команды США (3.11,17)