Красноярские клубы не попали в финал Кубка России по регби впервые за 21 год
Красноярские клубы не попали в финал Кубка России по регби впервые за 21 год.
«Красный Яр» в полуфинале Кубка России-2025 уступил «Локомотиву», «Енисей-СТМ» проиграл «Стреле-Ак Барс».
В последний раз красноярские команды не играли в финале Кубка России в 2004 году – тогда в итоговом матче встретились «ВВА-Подмосковье» и «Пенза».
«Енисей-СТМ» не смог выйти в финал всего лишь в третий раз за 20 лет.
Финал КР-2025 пройдет 7 сентября в Москве.
Падение фаворита в нашем регби: «Стрела-Ак Барс» уничтожила «Енисей-СТМ» и вышла в финал Кубка
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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