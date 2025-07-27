Красноярские клубы не попали в финал Кубка России по регби впервые за 21 год.

«Красный Яр » в полуфинале Кубка России-2025 уступил «Локомотиву », «Енисей-СТМ» проиграл «Стреле-Ак Барс».

В последний раз красноярские команды не играли в финале Кубка России в 2004 году – тогда в итоговом матче встретились «ВВА-Подмосковье» и «Пенза».

«Енисей-СТМ» не смог выйти в финал всего лишь в третий раз за 20 лет.

Финал КР-2025 пройдет 7 сентября в Москве.

Падение фаворита в нашем регби: «Стрела-Ак Барс» уничтожила «Енисей-СТМ» и вышла в финал Кубка